Η Μοντερέι ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Ούγκο Κάιπερς από τη Σικάγο Φάιαρ.

Η έλευση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο Σικάγο έφερε την αποχώρηση του πρώτου σκόρερ της Φάιαρ, με τον Ούγκο Κάιπερς να πωλείται στη Μοντερέι.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, που πρόσφατα απέκτησε τον Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ, έφερε στο Μεξικό ακόμα έναν παίκτη με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Βέλγο φορ να έχει περάσει από Εργοτέλη και Ολυμπιακό στο παρελθόν.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως το deal έκλεισε με ένα ποσό γύρω στα δέκα εκατομμύρια ευρώ με τον 29χρονο επιθετικό να έχει 13 τέρματα φέτος στο MLS και συνολικά 44 σε 82 συμμετοχές από τότε που μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2024.