Ο Νεϊμάρ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο ματς της Σάντος με τη Μακάρα (2-1), έχοντας δυο ασίστ, με την πρώτη να είναι... σκέτη μαγεία.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/8) η Σάντος του Νεϊμάρ υποδέχθηκε τη Μακάρα, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Κόπα Σουνταμερικάνα.

Παρότι έμειναν πίσω στο σκορ, οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να ανατρέψουν την κατάσταση και με το τελικό 2-1 πήραν προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του θεσμού. Πρωταγωνιστής; Μα φυσικά ο 34χρονος, όχι με γκολ, αλλά σερβίροντας δις.

Μάλιστα, η πρώτη ασίστ του Νέι ήταν... ασύλληπτη και θύμισε τον παλιό καλό Βραζιλιάνο, με αποτέλεσμα να έχει γίνει viral. Συγκεκριμένα, στο 44ο λεπτό, ο ηγέτης της Σάντος έκανε ένα μαγικό άγγιγμα με το αριστερό πόδι και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον... Γκαμπιγκόλ για το 1-1.

Αργότερα στο δεύτερο μέρος εκτέλεσε άψογα και ένα κόρνερ, από το οποίο προέκυψε (με κεφαλιά) το τελικό σκορ.