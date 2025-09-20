Στο «τραπέζι» και ο Φαν Μπόμελ για τον Παναθηναϊκό

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, εκτός από τον Ρεμπρόφ που είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» εξετάζουν και την περίπτωση του Μαρκ Φαν Μπόμελ.

Στην εκπομπή των «Galacticos» του Gazzetta είχαμε αποκαλύψει πως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ είναι η βασική επιλογή του Παναθηναϊκού για την θέση του προπονητή της ομάδας έχοντας αναφέρει πως υπήρχε μία ακόμα περίπτωση, με την οποία υπάρχει επικοινωνία και η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, το όνομα του δεύτερου προπονητή με τον οποίο συζητούν οι «πράσινοι» είναι αυτό του Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ο 48χρονος Ολλανδός τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή ελεύθερος, μετά και την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αντβέρπ το καλοκαίρι του 2024.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο, που έκανε μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, έχοντας φορέσει τις φανέλες ομάδων, όπως οι Αϊντχόφεν, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μίλαν.

Το who is who του Μαρκ Φαν Μπόμελ

Γεννήθηκε στο Μάασμπραχτ μία πόλη στα νοτιοανατολικά της Ολλανδίας. Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο από μικρός κι έκανε λαμπρή καριέρα.

Ξεκίνησε από την ακαδημία της Φορτούνα Σιτάρντ κι έπειτα πήγε στην Αϊντχόφεν όπου έμεινε έξι χρόνια. Ύστερα πήγε στην Μπαρτσελόνα ως ελεύθερος, όπου έμεινε ένα χρόνο μέχρι να πάει στην Μπάγερν Μονάχου αντί 6 εκατ. ευρώ. Μετά από πέντε χρόνια στην Βαυαρία πήγε ως ελεύθερος στην Μίλαν, όπου έκατσε μία σεζόν και μετά γύρισε στην Αϊντχόφεν, όπου λατρεύτηκε για να παίξει έναν χρόνο και να κλείσει την καριέρα του τον Γενάρη του 2013. Αποτέλεσε δε και μεγάλη δόξα της εθνικής Ολλανδίας «γράφοντας» 79 συμμετοχές και σκοράροντας 10 γκολ.

Ήταν όμως αποφασισμένος να μην φύγει από τον χώρο του ποδοσφαίρου κι έτσι έναν χρόνο μετά αποφάσισε να ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα. Η αρχή έγινε από την Κ17 της εθνικής Ολλανδίας για ένα εξάμηνο. Έπειτα του ήρθε η ευκαιρία να γίνει βοηθός στην εθνική ομάδα τη Σαουδικής Αραβίας στο πλευρό του Μπερτ Φαν Μάαρβαϊκ, την οποία δεν άφησε να πάει χαμένη. Μαθήτευσε δίπλα του για δύο χρόνια (2015-2017).

Ύστερα αποφάσισε να αποχωρήσει για να πάει και να γίνει πρώτος προπονητής στην Κ19 της Αϊντχόφεν όπου έκατσε για έναν χρόνο. Τον μισό απ' αυτόν εργαζόταν παράλληλα ως βοηθός του Φαν Μάαρβαϊκ στην εθνική Αυστραλίας.

Όλα αυτά μέχρι το καλοκαίρι του 2018, όταν και πήρε προαγωγή από την Αϊντχόφεν αναλαμβάνοντας την πρώτη της ομάδα στον πάγκο της οποίας παρέμεινε για ενάμιση χρόνο χωρίς να μπορέσει να κερδίσει κάποιον τίτλο.

Τον Γενάρη του 2019 αποτέλεσε παρελθόν από την μεγάλη του αγάπη έχοντας απολογισμό 44 νίκες, 14 ισοπαλίες και 17 ήττες σε 75 αγώνες.

Έμεινε εκτός για περίπου ενάμιση χρόνο ψάχνοντας προσεκτικά την επόμενη δουλειά του και τον Ιούλιο του 2021 ανέλαβε την Βόλφσμπουργκ. Δεν μπόρεσε όμως να διατηρηθεί στον πάγκο της για πάνω από τρεισήμισι μήνες έχοντας τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες.

Το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην Αντβέρπ θέλοντας κάνω ένα βήμα πίσω για να κάνει έπειτα δύο μπροστά, όπως λέει και η γνωστή λαϊκή ρήση.

Εκεί πέρασε δύο χρόνια. Την πρώτη του σεζόν (2022-2023) έκανε στην άκρη τις παραδοσιακές δυνάμεις και κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο πετυχαίνοντας το double, το πρώτο της καριέρας του.

Την δεύτερη πήρε το Σούπερ Καπ στο Βέλγιο. Σε 107 ματς είχε 57 νίκες, 21 ισοπαλίες και 29 ήττες. Μάλιστα, κατάφερε να βάλει και την ομάδα στους ομίλους του Champions League αποκλείοντας την ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα στα Play Off με δύο νίκες (1-0 και 1-2).

Από το καλοκαίρι του 2024, όταν και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Αντβέρπ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.