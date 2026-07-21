Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η Αλ Χιλάλ συμφώνησε με τη Γουεστ Χαμ για την απόκτηση του Κρισένσιο Σάμερβιλ, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στον αγγλικό σύλλογο.

Γίνεται... Σαουδάραβας ο Σάμερβιλ! Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η Αλ Χιλάλ τα... βρήκε με τη Γουέστ Χαμ για τον 24χρονο Ολλανδό εξτρέμ στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Όπως όλα δείχνουν απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες και οι ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου ο παίκτης να αγωνίζεται από την ερχόμενη σεζόν στη Saudi Pro League.

Ο παίκτης των Οράνιε ήταν από τις αποκαλύψεις της πατρίδας του, στο κατά τα άλλα απογοητευτικό Μουντιάλ για τις Τουλίπες, που αποκλείστηκαν μόλις στη φάση των «32» από το Μαρόκο στα πέναλτι. Ο παίκτης είχε μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τα Σφυριά έως το 2029, όμως ο υποβιβασμός του συλλόγου στην Championship τροποποίησε τις προτεραιότητές του.

Ο Σάμερβιλ πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα το 2024 από τη Λιντς έναντι 29.5 εκατ. ευρώ. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο είχε δύο γκολ σε τέσσερις αγώνες.