Ο Κουένσιο Σάμερβιλ πρόκειται να αποχωρήσει από τη Γουεστ Χαμ και αρκετοί κορυφαίοι σύλλογοι τον θέλουν στο ρόστερ τους.

Ένας από τους πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της σεζόν στην Premier League, ο Κουένσιο Σάμερβιλ, δύσκολα θα παραμείνει στο ρόστερ της Γουεστ Χαμ, μετά τον υποβιβασμό του λονδρέζικου κλαμπ.

Ο 24 ετών winger από την Ολλανδία, που βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και εκπροσωπεί τους Οράνιε (σκόραρε κιόλας στην πρεμιέρα με την Ιαπωνία), το πιθανότερο είναι να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, όπως ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨 Crysencio Summerville also set to leave West Ham with several clubs calling.



Manchester United are informed on price and added his name on shortlist, more PL club also keen — PSG interest depends on Barcola/Diomande.



🎥 https://t.co/FHEJIePCAC pic.twitter.com/xmc92yrRXu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο Χ άφησε να εννοηθεί πως ο Σάμερβιλ σχεδόν σίγουρα θα φύγει από τη Γουεστ Χαμ, με τοπ συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Παρί Σεν Ζερμέν να τον έχουν στα υπόψιν τους. Μάλιστα, διάφορα άλλα ρεπορτάζ υποστηρίζουν πως οι «Hammers» δεν θα τον παραχωρήσουν για λιγότερα από 58 εκατ. ευρώ.

Για την ιστορία, το κλαμπ από το Λονδίνο τον απέκτησε το 2024 από τη Λιντς, έναντι περίπου 29.5 εκατ. ευρώ.