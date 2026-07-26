Η σχέση του Πίρλο με τη Ρωσία έχει δυσχεράνει τις διαδικασίες για την πρόσληψή του από την εθνική Ιταλίας, σύμφωνα με το SkySports.

Η πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο στην εθνική Ιταλίας, μετά την άρνηση του Πεπ Γκουαρδιόλα, φαίνεται πως έχει προς το παρόν «παγώσει». Παρά το ότι ο ίδιος έχει την πλήρη στήριξη των Μαλντίνι και Λεονάρντο, η επιλογή του Ιταλού τεχνικού έχει βρει στην πράξη εμπόδια λόγω της σχέσης που διατηρεί με τη Ρωσία.

Ο λόγος γίνεται για μια περσινή συμφωνία του Πίρλο ως παγκόσμιου πρεσβευτή της ρωσικής στοιχηματικής εταιρείας Fonbet, η οποία συνδέεται με τον ιδιοκτήτη της τωρινής του ομάδας, Γιουνάιτεντ Ντουμπάι, Σεργκέι Λομάκιν. Η εν λόγω συνεργασία προέβλεπε την προώθηση του ρωσικού αθλητισμού σε εκδηλώσεις του ρωσικού Υπουργείου Αθλητισμού, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση διαφόρων Ιταλών πολιτικών.

Πολιτικά στελέχη υποστηρίζουν ότι όποιος προωθεί συμφέροντα της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει ποστά στις εθνικές ομάδες της Ιταλίας. Πλέον, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζοβάνι Μαλαγκό καλείται να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση εν όψει των τελικών ανακοινώσεων για το ποιος θα είναι ο επόμενος ομοσπονδιακός της Σκουάντρα Ατζούρα.