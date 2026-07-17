Το τεράστιο κενό του Πινέδα και η εμπιστοσύνη στον Ριμπάλτα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει με αφορμή τη διαφαινόμενη αποχώρηση του διεθνούς Μεξικανού μέσου, το πρόβλημα που προκύπτει, το όφελος της ΑΕΚ και για τον αντικαταστάτη...

Σημείωνα σε τούτο το χώρο προ ημερών ότι η υπόθεση Ορμπελίν Πινέδα συνιστά για την ΑΕΚ μια win win situation ανεξάρτητα με τη τελική του έκβαση και άσχετα με τη προσωπική επιθυμία του κάθε ενός από εμάς μιας και έχουμε όλη την άποψή μας. Η Μοντερέι η οποία ήθελε τον διεθνή Μεξικανό χαφ αρκετό καιρό, κάτι περισσότερο από δυο χρόνια το προσπαθούσε και το επιθυμούσε, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μπήκε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και ενεργοποιεί τη ρήτρα των 8 εκατ ευρώ! Η πρωταθλήτρια θα χάσει τον παικταρά της αλλά όχι με το... ζερό όπως λογικά θα συνέβαινε το επόμενο καλοκαίρι και προφανώς να δίνεις έναν παίκτη με αυτά τα χρήματα και ενώ είναι 30 στα 31 είναι σίγουρα ένα καλό μαντάτο για το club. Προφανώς όμως υπάρχει και ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την αντικατάσταση του πλέον σημαντικού ποδοσφαιριστή του κιτρινόμαυρου ρόστερ και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει σε μια ομάδα και στην περίπτωσή μας στην Ένωση.

Από την όλη διαχείριση της υπόθεσης από την ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο στο δικό μου κεφάλι ότι έκανε αυτό που ήθελε και έπρεπε σύμφωνα με τα δικά της "θέλω" και μπορώ, αν εκτιμούσαν ότι ανήκει στην κατηγορία των "αναντικατάστατων", τότε η πρόταση που θα του γινόταν -μιας και μήνες τώρα ήταν γνωστό ότι δεν τον ικανοποιούσε το 1.8 κι αν το έφτασαν στην Ένωση- θα έφτανε και θα ξεπερνούσε τουλάχιστον τα 2 εκατ ευρώ! Επιπρόσθετα στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο γνώριζαν ότι από το Μεξικό του... κουνούσαν μίνιμουμ 3 εκατ ευρώ για κάθε έναν χρόνο της 4ετιας που του πρόσφεραν. Κάτι που σημαίνει πως δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνονταν οι διοικούντες τον Δικέφαλο και οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού πως πρόκειται για διαφορά που ξεπερνάει το 1 εκατ ευρώ κατά πολύ και άρα δύσκολο να την αρνηθεί ο οποιοσδήποτε...

Κοινώς όπως ισχύει πάντα στο ποδόσφαιρο και σε ολόκληρο τον πλανήτη: money talks...!!! Αυτό ακριβώς συνέβη στην υπόθεση του Πινέδα και επαναλαμβάνω έχει σημαντικό όφελος η πώληση αφού γίνεται με δεδομένο ότι στα ταμεία της ΑΕΚ θα μπουν 8 (και ούτε σεντ λιγότερο) εκατ ευρώ για την παραχώρηση του Πινέδα! Προφανώς και είναι λογικό από την πλευρά του ο ποδοσφαιριστής να βλέπει ως σούπερ προοπτική αυτό το κορυφαίο για εκείνον deal της καριέρας του, μιας και στα 30 προς 31 του, υπογράφει το πιο κερδοφόρο συμβόλαιο που είχε ever και το οποίο τον εξασφαλίζει για μια 4ετια... Μάλιστα με την υποχρέωση απλά να γυρίσει στην πατρίδα του, όχι να πάει σε άλλη Ήπειρο ξανά, ή έστω χώρα, αλλά στη χώρα του όπου έχει τους ανθρώπους του, από όπου κατάγεται η σύζυγος του και διατηρεί τις επιχειρήσεις του: αν μη τι άλλο αναμενόμενα το ήθελε και το δέχτηκε...

Στο δια ταύτα το ζήτημα για την ΑΕΚ είναι πώς πλέον υπάρχει ένα τεράστιο κενό και από εκείνα που κάποιες φορές μπορεί και να μην καλυφθούν και να δημιουργούν πρόβλημα μιας και οι πρωταθλητές έχασαν τον κορυφαίο παίκτη του πρωταθλήματος και της Ένωσης προφανώς! Εκτός όμως από τα αυτονόητα αγωνιστικά κενά που δημιουργεί η απουσία του σπουδαίου Μεξικανού μέσου, τα οποία είναι επαναλαμβάνω πολλά και το κενό τεράστιο, χάνει και μια πηγή θετικής ενέργειας στα αποδυτήρια, τον αγαπητό σε όλους Μαγίτο, εκείνον που σε όλα του τα χρόνια στον Δικέφαλο δεν είχε... μισό τραυματισμό και έπαιζε όποτε χρειαζόταν, όπως τον είχε ανάγκη ο εκάστοτε κόουτς (και σε όποια θέση), αλλά και από όπου επέστρεφε από τα ατελείωτα υπερατλαντικά ταξίδια για τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του. Όλα αυτά δεν τα λες λίγα και επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό πρέπει να συμπληρώσουμε και το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο μέσο by far για την Ένωση και γενικά στην Ελλάδα!

Πού ποντάρουμε λοιπόν για να επιτευχθεί ισορροπία, αν όχι αναβάθμιση μιας και τώρα η ΑΕΚ με μια κίνηση αποδυναμώθηκε σημαντικά; Μα φυσικά στον Χαβιέρ Ριμπάλτα ο οποίος ήταν ήδη ενεργός και σε αναζήτηση του αντι-Πινέδα μιας και ο ίδιος λειτουργούσε στη σκέψη με δεδομένο το χειρότερο δυνατό σενάριο αφού είχε γνώση τι δίνει ο Δικέφαλος στον Μεξικανό μέσο και πόσα του προσφέρει η Μόντερει. Κάθε έξυπνος και σοβαρός στη θέση του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου γνωρίζει τι σημαίνει αυτό με μοναδική απορία τι θα έκαναν με τη ρήτρα των 8 εκατ ευρώ αφού σε αυτό το ζήτημα πρώτος ο Ριμπάλτα ξεκαθάριζε παντού πως δεν θα γίνει καμία αλλαγή στα δεδομένα της ρήτρας και δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση επί του ποσού και του τρόπου καταβολής. In Ribalta we trust και δικαιολογημένα αφού το έχει κερδίσει με τη δουλειά του και την αποτελεσματικότητα αυτής... Εξίσου σημαντικό ότι στόχος είναι να βρίσκεται από την αρχή του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας όπως θα γινόταν με Πινέδα...