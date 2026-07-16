Ολυμπιακός: Πώς θα προμηθευτείτε εισιτήρια για το φιλικό με τη Φορτούνα
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία και το απόγευμα της Πέμπτης (17/7, 19:30 ώρα Ελλάδας) δίνει το πρώτο του φιλικό στο δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας τη Φορτούνα Σιτάρντ.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Sportpark 't Nieuwelant, με τους φίλους των «ερυθρόλευκων» που βρίσκονται στην Ολλανδία να μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια είτε ηλεκτρονικά είτε από τα εκδοτήρια του γηπέδου, τα οποία θα λειτουργήσουν την ημέρα του αγώνα. Οι πύλες θα ανοίξουν μία ώρα πριν από τη σέντρα.
Εισιτήρια μπορούν να αγοράσουν από αυτόν το σύνδεσμο: https://intranet.svcwo.nl/aanmelden/dfd0e9dfe21cd50b5c0602bd4611194f
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