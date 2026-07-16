Ο έμπειρος Βραζιλιάνος και εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού έχει μεγάλη αγάπη για τη μουσική αλλά και τα τραγούδια στη μητρική του γλώσσα.

Ο Ροντινέϊ έχει μία ιστορία γεμάτη αλλαγές και ανατροπές. Και σίγουρα μία δύσκολη παιδική ηλικία.

Στα 34 του χρόνια ο Ροντινέϊ είχε το 2022-2023 την πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό, όπου φυσικά συνεχίζει για άλλη μία χρονιά. Στο σύνολο έχει καταγράψει 154 αγώνες με 12 γκολ και 28 ασίστ. Γεννήθηκε στο Τατουί, στην πόλη του Σάο Πάολο των 122.967 κατοίκων. Την πόλη που είναι γνωστή ως «Μουσική Πόλη». Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη μουσική σχολή της Λατινικής Αμερικής.

Ο «Ρόντι» έμεινε ορφανός σε ηλικία μόλις 10 ετών κι η ποδοσφαρική του καριέρα ξεκίνησε στα 17 του. Η ζωή του ποτέ δεν ήταν εύκολη. Ακόμα και όταν βρήκε τη γαλήνη του κοιτώντας μία μπάλα.

Από την στιγμή που πέτυχε στην ποδοσφαιρική του διαδρομή και έκανε την δική του οικογένεια έγινε πολύ πιο δυνατός εσωτερικά. Το μεγάλο του ατού ήταν πάντα το χιούμορ του και δεν υπήρχε στιγμή που να μην προσπαθούσε στη ζωή του αλλά και στον αθλητισμό.

Μία από τις μεγάλες αγάπες του είναι η μουσική. Υπάρχει δε ένα τραγούδι που έχει βγει εδώ και χρόνια και του δίνει μεγάλη δύναμη αλλά και από αυτό αντλεί έμπνευση.

Πρόκειται για το Merecedor από το Mc Liro. Το τραγούδι αυτό είναι σαν ένας μουσικός ύμνος για την ελπίδα και την επιμονή στον αγώνα της ζωής. Στους στίχους του το κομμάτι αυτό στέκεται στη νοοτροπία του νικητή και στο ότι ο άνθρωπος μάχεται και τα δίνει όλα για να ξεχωρίσει και να βρεθεί εκεί που θέλει.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!