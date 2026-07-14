Η FIFA ανακοίνωσε μερικούς από τους σταρ που θα εμφανιστούν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου της 19ης Ιουλίου είναι προ των πυλών, με το ζευγάρι που θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο να προκύπτει μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/7) και τη FIFA να εργάζεται πυρετωδώς για το σόου που θα στηθεί στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα.

Μάλιστα, έγιναν γνωστά μερικά από τα ονόματα των σταρ που αναμένεται να εμφανιστούν στην τελετή που θα διεξαχθεί τη μιάμιση ώρα πριν τη σέντρα. Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ αναμένεται να τραγουδήσει η Τζένιφερ Χάντσον, ενώ μέρος στην τελετή θα πάρουν επίσης η Λάουρα Παουζίνι, η Νικόλ Σέρζινγκερ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο Τομ Κρουζ αλλά και ο IShowSpeed.

Υπενθυμίζεται πως ο τελικός θα γίνει την Κυριακή (19/7) στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με το 80.000 θέσεων MetLife Stadium του Νιου Τζέρσι να τον φιλοξενεί.