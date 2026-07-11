Μπαρτσελόνα: Συμφώνησε με την Κλαμπ Μπριζ για τον Μπισιβού
Η Μπαρτσελόνα επενδύει στο μέλλον της με τον Τζέσι Μπισιβού της Κλαμπ Μπριζ! Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, ο καταλανικός σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του Βελγίου για τον 18χρονο αριστερό εξτρέμ.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρήκαν τη «χρυσή τομή» στα 10 εκατ. ευρώ, με την ομάδα του Χρήστου Τζόλη να διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Οι Μπλαουγκράνα συνεχίζουν τη στρατηγική του μακροπρόθεσμου πλάνου, με την αξιοποίηση ταλέντων.
Το «wonderkid» του βελγικού ποδοσφαίρου έχει ρίζες από την Γκάνα και είναι διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της χώρας. Με τη β' ομάδα της Μπριζ, είχε δύο γκολ και δύο ασίστ σε σύνολο 36 συμμετοχών, στη δεύτερη κατηγορία.
🚨 EXCLUSIVE – DONE DEAL! ✅— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 11, 2026
🇧🇪 A full agreement has been reached between FC Barcelona and Club Brugge for the transfer of Jesse Bisiwu.
The player has given the green light to join Barça.
Only the final formalities remain, including the paperwork and medical examination,… pic.twitter.com/IfA5yzvKLQ
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