Παίκτης της Αλ Αΐν είναι με κάθε επισημότητα ο Γιακουμάκης, με τον σύλλογο από τα ΗΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ανήκει πλέον και με τη... βούλα στην Αλ Αΐν. Ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού, ο οποίος ετοιμάζεται να τεθεί υπό τις οδηγίες του Βλάνταν Ίβιτς.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Αλ Αΐν και την Κρουζ Αζούλ είχε κλείσει εδώ και μερικές ημέρες, με τις δύο ομάδες να δίνουν τα χέρια για τη μεταγραφή του 31χρονου φορ. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από το Μεξικό, το deal έφτασε στα 5,1 εκατ. ευρώ, ενώ η μεξικανική ομάδα διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 10%, αλλά και μπόνους επίτευξης στόχων.

GIO or YAKO? Its for you to decide 🤷 pic.twitter.com/jfrXpRg1cu — نادي العين (@alainfcae) July 12, 2026

Να θυμίσουμε πως ο Γιακουμάκης προέρχεται από μια παραγωγική σεζόν με τον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός από την Κρουζ Αζούλ. Σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε 15 γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» δεν προχώρησαν στην ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς του.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του συμβολαίου του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω στην Αλ Αΐν και υπόσχομαι στους φιλάθλους ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτούς. Όταν ήμουν μικρός στην Ελλάδα, ο Ίβιτς ήταν θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του τώρα ως προπονητή».