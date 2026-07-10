Η Κρουζ Αζούλ διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης στο deal του Γιακουμάκη με την Αλ Αΐν.

Την καριέρα του στην Αλ Αΐν θα συνεχίσει ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος αφήνει την Κρουζ Αζούλ με τους δύο συλλόγους να τα έχουν βρει σε όλα. Γνωστό έγινε ακόμη και το οικονομικό σκέλος του deal μέσω του Μεξικανού δημοσιογράφου Φερνάντο Εσκιβέλ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατέβαλε περίπου 5,1 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 31χρονο Έλληνα φορ. Ενώ ακόμη στη συμφωνία έχει συμπεριληφθεί και ποσοστό μεταπώλησης 10% υπέρ της Κρουζ Αζούλ, ενώ προβλέπονται επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων. Έτσι όπως όλα δείχνουν η ανακοίνωση είναι πλέον θέμα ημερών και ο διεθνής επιθετικός θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Βλάνταν Ίβιτς.

Να θυμίσουμε πως την περασμένη σεζόν ο Γιακουμάκης αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ ως δανεικός, όπου με τη φανέλα του Δικεφάλου του βορρά μέτρησε 15 γκολ και δύο ασίστ σε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά, οι Θεσσαλονικείς δεν ενεργοποίησαν τη ρήτρα αγοράς, η οποία ανερχότανε στα 5 εκατομμύρια ευρώ.