Η πορτογαλική Φαμαλικάο ανακοίνωσε και με τη... βούλα την απόκτηση του Γιώργου Κούτσια έως το 2031.

Κάτοικος Πορτογαλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι ο Γιώργος Κούτσιας! Ο σύλλογος της Ιβηρικής Χερσονήσου ανακοίνωσε την απόκτηση του ταλαντούχου χαφ, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031.

Έτσι, αποχαιρετά την Ελβετία και τη Λουγκάνο και ετοιμάζει... βαλίτσες για νέες προκλήσεις. Ο Κούτσιας, ο οποίος έχει 25 ματς και 10 γκολ με την Ελπίδων, στη Λουγκάνο είχε καλή παρουσία με 59 παιχνίδια, 14 γκολ και 4 ασίστ. Είχε συμβόλαιο με τον ελβετικό σύλλογο έως το 2028 και αρχικά η ομάδα του είχε απορρίψει την πρόταση της Φαμαλικάο, αλλά ο παίκτης επέμενε να μετακομίσει στην Πορτογαλία κι έτσι η μεταγραφή έγινε.

Ο Κούτσιας στον ΠΑΟΚ είχε 12 ματς με την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια έπαιξε στον Βόλο σε 23 αγώνες, σημειώνοντας 5 γκολ και 1 ασίστ. Κατόπιν, ήρθε η πρόταση από τη Σικάγο Φάιρ και στο MLS κατέγραψε 65 αγώνες με 7 γκολ και 3 ασίστ.