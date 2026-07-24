Γιώργος Κούτσιας: Ανακοινώθηκε από τη Φαμαλικάο
Κάτοικος Πορτογαλίας για τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι ο Γιώργος Κούτσιας! Ο σύλλογος της Ιβηρικής Χερσονήσου ανακοίνωσε την απόκτηση του ταλαντούχου χαφ, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031.
Έτσι, αποχαιρετά την Ελβετία και τη Λουγκάνο και ετοιμάζει... βαλίτσες για νέες προκλήσεις. Ο Κούτσιας, ο οποίος έχει 25 ματς και 10 γκολ με την Ελπίδων, στη Λουγκάνο είχε καλή παρουσία με 59 παιχνίδια, 14 γκολ και 4 ασίστ. Είχε συμβόλαιο με τον ελβετικό σύλλογο έως το 2028 και αρχικά η ομάδα του είχε απορρίψει την πρόταση της Φαμαλικάο, αλλά ο παίκτης επέμενε να μετακομίσει στην Πορτογαλία κι έτσι η μεταγραφή έγινε.
Ο Κούτσιας στον ΠΑΟΚ είχε 12 ματς με την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια έπαιξε στον Βόλο σε 23 αγώνες, σημειώνοντας 5 γκολ και 1 ασίστ. Κατόπιν, ήρθε η πρόταση από τη Σικάγο Φάιρ και στο MLS κατέγραψε 65 αγώνες με 7 γκολ και 3 ασίστ.
𝗔 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗺 𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮ⵑ 💙— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) July 24, 2026
✍️ 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗶𝗼𝘀 𝗞𝗼𝘂𝘁𝘀𝗶𝗮𝘀 assina até 2031
ℹ️ Sabe mais em https://t.co/0PHVBFLndI
⚪️🔵 #Identidadequenosmove #amordeperdicao pic.twitter.com/ZsGnwZx82R
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