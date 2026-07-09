Μετά την περιπέτεια στην Ολλανδία, ο Αργύρης Δαρέλας ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του και κοιτάζει προς... Ιταλία.

Ο Αργύρης Δαρέλας έμεινε ελεύθερος από τη Ναϊμέγκεν και μετά από ένα γεμάτο 6μηνο στη Ντόρντρεχτ της δεύτερης κατηγορίας (15 συμμετοχές και 2 γκολ) ως δανεικός, ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ όπου ήταν βασικό μέλος στη Β' ομάδα (51 συμμετοχές με 15 γκολ και 11 ασίστ) και έχοντας αυτό το βιογραφικό, είναι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, η Κρεμονέζε και η Μπενεβέντο που βρίσκονται στη Serie B έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η δεύτερη φαίνεται πως έχει το πάνω... χέρι για να τον κάνει δικό της.

Εφόσον μετακομίσει εκεί, θα συναντήσει έναν ακόμα Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον Αντώνη Σιατούνη που αποκτήθηκε από τη Ποτέντσα.