Ο Αργύρης Δαρέλας πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την Ντόρντρεχτ και ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη κόντρα στη Χέλμοντ.

Η απόφαση να αφήσει την Ναϊμέγκεν για να αγωνιστεί ως δανεικός στην δεύτερη κατηγορία και συγκεκριμένα στην Ντόρντρεχτ φαίνεται πως έχει κάνει καλό στον Αργύρη Δαρέλα , ο οποίος εντυπωσιάζει ήδη από τα πρώτα ματς που παίζει.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός κατάφερε να πετύχει και το παρθενικό του γκολ με τον ολλανδικό σύλλογο μόλις στο τέταρτο παιχνίδι που αγωνίζεται και ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη.

Συγκεκριμένα, στο 47ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες στην περιοχή και με ωραίο πλασέ άνοιξε το σκορ στον αγώνα με τη Χέλμοντ, πανηγυρίζοντας έξαλλα το τέρμα του. Η ολλανδική ομάδα βρήκε άλλα δύο γκολ και επικράτησε με 3-0, έχοντας τον Έλληνα ποδοσφαιριστή ως έναν εκ των κορυφαίων του αγώνα.

Να θυμίσουμε ότι ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Ολλανδία από το καλοκαίρι του 2024, όταν αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ και αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Ναϊμέγκεν.