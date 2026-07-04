Λισάντρο Μαρτίνες: «Σκεφτόμουν να αποσυρθώ...»

Σε τρομερές αποκαλύψεις προχώρησε ο Λισάντρο Μαρτίνες μετά την δύσκολη πρόκριση της Αργεντινης στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Με την ψυχή στο στόμα η Αργεντινή πήρε στην παράταση (1-1 κδ. 3-2) την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στο μαχητικό Πράσινο Ακρωτήρι που το αξίζει κάθε χειροκρότημα...

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο καθοριστικός για την ομάδα του Σκαλόνι, Λισάντρο Μαρτίνες προχώρησε σε κάποιες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την καριέρα του... αποκαλύπτοντας πως όταν έπαθε ρήξη χιαστού σκέφτηκε να κρεμάσει τα παπούτσια του.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε όλα όσα σκέφτοταν τον Μάρτιο 2025 όταν έπαθε ρήξη χιαστού: «Σκεφτόμουν να αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο μετά τον τραυματισμό μου στον χιαστό τον περασμένο χρόνο. Τον πρώτο μήνα που μου συνέβη αυτό, όπου απλώς δεν ήθελα να υποφέρω πια, καταλαβαίνεις; Γιατί είχα ήδη περάσει από άλλους τραυματισμούς στο πόδι όταν έσπασα το πέμπτο μεταταρσίο μου και αυτός ήταν ειλικρινά ο χειρότερος, ο χειρότερος απ’ όλους. Ήταν ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, αλλά μετά γεννήθηκε η κόρη μου, και αυτό ισορρόπησε τα πάντα για μένα. Είδα πώς γέννησε η γυναίκα μου και την απίστευτη προσπάθεια που κατέβαλε, και είπα στον εαυτό μου, "Πώς να μην συνεχίσω να παλεύω;"»

Στην συνέχεια έπλεξε το εγκώμιο στον Λιονέλ Μέσι που σπάει τα ρεκόρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας πως αποτελεί παράδειγμα για όλους: «Ο Μέσι είναι ένα τεράστιο παράδειγμα επειδή έχει υποφέρει πολύ σε όλη του την καριέρα, έχει υποστεί ήττες και ποτέ δεν τα παράτησε. Σήμερα είναι εδώ στα 39 του χρόνια, παλεύει, μάχεται, έχει ήδη κερδίσει τα πάντα, δεν του απομένει απολύτως τίποτα να αποδείξει. Είναι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλα τα αθλήματα. Είναι τρελό. Και για εμάς που ερχόμαστε πίσω του, πώς να μην συνεχίσουμε να παλεύουμε αν ο καλύτερος όλων των εποχών το κάνει με αυτό το είδος του πάθους; Πρέπει να τον ακολουθούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο»…