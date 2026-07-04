Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το Πράσινο Ακρωτήρι, μετά τη νίκη-πρόκριση της Αργεντινής στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αργεντινή αν και τα βρήκε σκούρα στον αγώνα απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, τελικά κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 στην παράταση (1-1 κ.δ) και να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αλπισελέστε, Λιονέλ Μέσι, αποθέωσε τους «Μπλε Καρχαρίες», λέγοντας πως τους εβάλαν δύσκολα, αλλά και ότι επάξια βρέθηκαν σε αυτή τη θέση, καθώς έμειναν αήττητοι απέναντι σε Ισπανία και Ουρουγουάη στη φάση των ομίλων.

«Υπάρχει λόγος που αυτή η ομάδα δεν είχε χάσει από την Ισπανία και την Ουρουγουάη. Κάναμε το πιο δύσκολο κομμάτι, που ήταν το να πετύχουμε το πρώτο γκολ, και πιστεύαμε ότι, εξαιτίας αυτού, θα βρίσκαμε τον ρυθμό μας. Αλλά συνέβη το εντελώς αντίθετο. Χάσαμε την κατοχή, μείναμε πίσω, δεν μπορούσαμε να πιέσουμε αποτελεσματικά».

«Ήρθαν δυναμικά. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο. Είναι ένας αδίστακτος διαγωνισμός και κανείς δεν σου δίνει τίποτα δωρεάν. Ενώ εκτιμούμε το κύρος των ομάδων με βάση τα ονόματά τους, ξέραμε ότι δεν θα ήταν καθόλου εύκολο».

🚨 Lionel Messi: “We already knew this was going to be a very difficult match. It wasn’t a coincidence that this team didn’t lose to Spain or Uruguay”.



“These are knockout matches, nobody gives you anything for free”. pic.twitter.com/VVHJ57Ujx3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Ακόμη, ο pulga τόνισε πως τόσο εκείνος, όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του δυσκολεύτηκαν ιδιαιτέρως στον συγκεκριμένο αγώνα, όμως εν τέλει η πρόκριση ήρθε και τώρα πρέπει να επικεντρωθούν στον επικείμενο αγώνα απέναντι στην Αίγυπτο.

«Αυτό είναι που καθορίζει ιδιαίτερα αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι πολύ ισορροπημένο, πολύ περίπλοκο. Κάθε παιχνίδι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Σήμερα καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια, όπως πάντα, είτε παίξαμε καλά είτε κακά. Το σημαντικό τώρα είναι να ξεκουραστούμε, να σκεφτούμε τι θα ακολουθήσει και να πάρουμε μερικά θετικά. Υπάρχουν κάποια, επειδή κάναμε κάποια καλά πράγματα. Και να διορθώσουμε τα κακά, τα οποία νομίζω ότι ήταν πολλά και σήμερα».

🌎🇨🇻 Lionel Messi on Cape Verde: “Some people might underestimate certain teams… but we knew this was NEVER going to be an easy match”.



“That’s what makes this World Cup so special. Everything is incredibly close, and every single game is extremely difficult”. pic.twitter.com/lKLW3r4BRw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Τέλος ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα αστειεύτηκε, σημειώνοντας πως οι παίκτες της αφρικανικής χώρας του ζήτησαν μετά το ματς τη φανέλα του, παρά το γεγονός πως κατά τη διάρκεια του αγώνα τον χτύπαγαν επανειλημμένα.

«Μου ζήτησαν τη φανέλα, τα πάντα... Μέσα στο γήπεδο με κλώτσησαν, αλλά μετά... Χα, όχι όχι», πρόσθεσε ο Μέσι.

