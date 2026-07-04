Μουντιάλ 2026: Η ρατσιστική επίθεση στον IShowSpeed από φίλη της Αργεντινής

Ένα ατυχές περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι, με φίλη της Αλμπισελέστε να κάνει ρατσιστική επίθεση στον γνωστό streamer, IShowSpeed.

Ο διάσημος streamer IShowSpeed παρευρέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/07) στις εξέδρες του «Hard Rock Stadium» στο Μαϊάμι, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένα θλιβερό περιστατικό έλαβε όμως χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και «στιγμάτισε» τον αγώνα. Πιο συγκεκριμένα, η κάμερα του stream «έπιασε» μία φίλαθλο της Αλμπισελέστε να προβαίνει σε ρατσιστική επίθεση κατά του Speed, λέγοντας του: «Ν@γρ@ πήγαινε πίσω στο σπίτι σου».

Η αλήθεια είναι πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος Αργεντίνος εμπλέκεται σε ρατσιστικό επεισόδιο. Θυμίζουμε πως η εθνική ομάδα της χώρας δέχτηκε δριμεία κριτική, όταν παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ένζο Φερνάντες της Τσέλσι, εθεάθησαν στην κάμερα να τραγουδούν ένα ρατσιστικό σύνθημα κατά τη Γαλλίας, μετά την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα το 2024.