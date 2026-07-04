Ο Μέσι αποχώρησε με ένα μεγάλο εξόγκωμα στο μέτωπο του, μετά τη νίκη της Αργεντινής κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, εθεάθη να αποχωρεί από τον συγκλονιστικό αγώνα της Αλμπισελέστε εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/07) με ένα δυσάρεστο... αναμνηστικό: ένα τεράστιο καρούμπαλο στο μέτωπο του.

Ο τραυματισμός, ο οποίος δεν φαίνεται σοβαρός, προκλήθηκε από την σύγκρουση που είχε με το γόνατο αντιπάλου του μετά από τάκλιν. Ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα χρησιμοποίησε παγοκύστη στην πληγείσα περιοχή, αλλά τελείωσε κανονικά τον αγώνα, ο οποίος οδηγήθηκε και σε παράταση.

«Ειλικρινά, ξέραμε ήδη ότι αυτός θα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν ήταν τυχαίο που αυτή η ομάδα δεν έχασε από την Ισπανία ή την Ουρουγουάη», τόνισε ο «pulga» σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

«Το να σκοράρουμε το πρώτο γκολ ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι και πιστεύαμε ότι θα μας βοηθούσε να ελέγξουμε το παιχνίδι και να παίξουμε με περισσότερη ηρεμία, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο».

«Χάναμε την κατοχή κατά καιρούς, ρίχναμε την μπάλα λίγο πολύ βαθιά και δεν μπορούσαμε να τους πιέσουμε όπως θέλαμε. Εκμεταλλεύτηκαν τα δυνατά τους σημεία και βρήκαν την ισοφάριση. Ξέραμε ότι αυτό θα ήταν πάντα ένα περίπλοκο παιχνίδι».

Μάλιστα, αφού ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στην μικτή ζώνη, ο Μέσι αφιέρωσε λίγο χρόνο για να φωτογραφηθεί με αρκετούς παίκτες των «Μπλε Καρχαριών» που τον περίμεναν καρτερικά, μέχρι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του.