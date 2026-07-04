Μουντιάλ 2026: Πόσες φορές η Αργεντινή έχει πάρει την πρόκριση σε παράταση
Η Αργεντινή τα... χρειάστηκε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι καθώς πήρε στην παράταση (3-2, κ.δ. 1-1) την πρόκριση για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκεί όπου θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αιγύπτου.
Αυτή ήταν η 12η φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που η Αργεντινή οδηγήθηκε στην παράταση προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της. Μάλιστα, είναι η χώρα που έχει παίξει τις περισσότερες φορές σε παράταση, με τρομερό ποσοστό επιτυχίας, έχοντας 10 προκρίσεις.
Οι τέσσερις προήλθαν στον έξτρα χρόνο και οι έξι στη διαδικασία των πέναλτι.
10 - Argentina have emerged as winners (including penalty shoot-outs) in 10 of their 12 extra-time matches at the FIFA World Cup (4 outright wins, 6 penalty shoot-out wins).
Survivors. pic.twitter.com/G5nnw6OlX2— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
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