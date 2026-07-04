Μουντιάλ 2026: Πόσες φορές η Αργεντινή έχει πάρει την πρόκριση σε παράταση

Μουντιάλ 2026: Πόσες φορές η Αργεντινή έχει πάρει την πρόκριση σε παράταση

Επιμέλεια:  Μάκης Σταθάτος
Μουντιάλ 2026: Πόσες φορές η Αργεντινή έχει πάρει την πρόκριση σε παράταση

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Μια μοναδική παράδοση έχει «χτίσει» η Αργεντινή σε Μουντιάλ όσες φορές χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης.

Η Αργεντινή τα... χρειάστηκε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι καθώς πήρε στην παράταση (3-2, κ.δ. 1-1) την πρόκριση για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκεί όπου θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αιγύπτου.

Αυτή ήταν η 12η φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που η Αργεντινή οδηγήθηκε στην παράταση προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της. Μάλιστα, είναι η χώρα που έχει παίξει τις περισσότερες φορές σε παράταση, με τρομερό ποσοστό επιτυχίας, έχοντας 10 προκρίσεις.

Οι τέσσερις προήλθαν στον έξτρα χρόνο και οι έξι στη διαδικασία των πέναλτι.

@Photo credits: Associated Press
     

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