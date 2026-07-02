Λιβάγια: Αντροπή στην υπόθεσή του και μένει τελικά στη Χάιντουκ
Αίσιο τέλος είχαν οι διαπραγματεύσεις του Μάρκο Λιβάγια με την Χάιντουκ, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν πως δεν θέλουν να προχωρήσουν σε διακοπή της συνεργασίας τους.
Ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ, όπως είχαν αποκαλύψει τα κροάτικα Μέσα αναζητούσε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ένωση να παρουσιάζεται ως μια απο τις επιλογές που εξέταζε.
Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της «Telesport», ο 32χρονος φορ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα του Σπλιτ, επιστρέφοντας μάλιστα άμεσα στην προετοιμασία της εν όψει της νέας σεζόν. Ο ίδιος μίλησε με τον πρόεδρο, Ιβάν Μπίλιτς και κατόπιν αποφασίστηκε να τού δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία.
Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες ημέρες, ο Λιβάγια είχε τεθεί εκτός ομάδας έπειτα από σοβαρό καβγά που είχε με τον προπονητή του, με αφορμή μια νυχτερινή έξοδο που είχε πραγματοποιήσει με μερικούς συμπαίκτες του.
🚨 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: Marko Livaja is expected to rejoin Hajduk Split's pre-season training on Saturday after holding talks with club president Ivan Bilić and his agent, Vincenzo Cavaliere.
A preliminary agreement has reportedly been reached to resolve last week's incident, paving… https://t.co/A4IFbDWZwR pic.twitter.com/LqDg3wpD1Z— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 1, 2026
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