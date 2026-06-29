Αναβρασμός στη Χάιντουκ με Λιβάγια: Τέθηκε εκτός προετοιμασίας μετά από άγριο καβγά με τον προπονητή του

Ο Μάρκο Λιβάγια αναγκάστηκε να αφήσει το προπονητικό κέντρο του Μπλεντ και να επιστρέψει στο Σπλιτ μετά από πειθαρχικό παράπτωμα και καβγά που είχε με τον προπονητή του.

Εκτός προετοιμασίας της Χάιντουκ στο Μπλεντ της Σλοβενίας τέθηκε ο Μάρκο Λιβάγια.Ο πρώην φορ της ΑΕΚ, μαζί με επτά ακόμα συμπαίκτες του, βγήκαν να γιορτάσουν την πρόκριση της εθνικής Κροατίας στο Μουντιάλ μετά τη νίκη επί της Γκάνας.

Αν και δεν άργησαν να επιστρέψουν στο προπονητικό τους κέντρο, η διοίκηση ενημερώθηκε για την έξοδό τους και φυσικά δυσαρεστήθηκε έντονα. Ως τιμωρία, ο προπονητής της ομάδας Γκονθάλο Γκαρθία τούς έβαλε να ακολουθήσουν ένα εξαντλητικό πρόγραμμα στην επόμενή τους προπόνηση.

Η εξέλιξη αυτή έκανε έξαλλο τον 33χρονο επιθετικό, ο οποίος λογομάχησε με τον Ισπανό τεχνικό και τον αθλητικό διευθυντή της Χάιντουκ με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση επιστροφή του στο Σπλιτ.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η Χάιντουκ χαρακτήρισε τον Λιβάγια «ανεκτίμητο» για την ομάδα και τον κόσμο της, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, ο οποίος είναι πάνω από όλα.

Ο πρώην άσος της Ένωσης αγωνίζεται στον κροάτικο σύλλογο από το 2021, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε συνολικά 11 γκολ και επτά ασίστ σε 32 αναμετρήσεις.