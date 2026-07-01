Ο Μάρκο Λιβάγια αποτελεί παρελθόν από τη Χάιντουκ Σπλιτ και οι Κροάτες εμφανίζουν την ΑΕΚ ως πιθανό προορισμό του.

Κακός χαμός στην Κροατία με τον Μάρκο Λιβάγια, ο οποίος ήρθε σε ρήξη με τον προπονητή της Χάιντουκ Σπλιτ και λύθηκε η συνεργασία του με την ομάδα με αποτέλεσμα να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 32χρονος φορ αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στην κροατική ομάδα ενώ πέρσι είχε 32 συμμετοχές με 11 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το «jutarnji» αναφέρθηκε στο μέλλον του διεθνή επιθετικού και έγραψε για τους πιθανούς προορισμούς που θα μπορούσε να έχει, με την ΑΕΚ να εμφανίζεται στο εν λόγω ρεπορτάζ.

Λόγω των τεσσάρων χρόνων που φόρεσε τη φανέλα της και από το γεγονός ότι αγαπήθηκε όσο λίγοι στην Ένωση, η ελληνική ομάδα είναι ανάμεσα στις επιλογές του Κροάτη επιθετικού.

Αναλυτικά:

«Στους ποδοσφαιρικούς κύκλους του Σπλιτ κυκλοφορούσε εδώ και καιρό η φήμη ότι ο Λιβάγια ήταν έτοιμος ακόμη και μόνος του να αποχωρήσει, έχοντας αντιληφθεί ότι η συνύπαρξή του με τον προπονητή είχε πλέον φθαρεί. Και δεν είναι άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει.

Παράλληλα, κυκλοφορεί έντονα η πληροφορία ότι έχει ήδη συμφωνήσει με νέα ομάδα και ότι αυτή βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Και σίγουρα δεν πρόκειται για τη μοναδική επιλογή που έχει αυτή τη στιγμή. Ακούστηκε επίσης το ενδιαφέρον της ιταλικής Βενέτσια, ενώ πιο πρόσφατα αναφέρθηκε και η Αβελίνο.

Φυσικά, στις πιθανές επόμενες ομάδες του πρέπει πάντα να υπολογίζεται και η Ελλάδα, όπου παραμένει θρύλος της ΑΕΚ Αθηνών, από την οποία επέστρεψε στο «Πόλιουντ» πριν από πέντεμισι χρόνια.

Σε όλες αυτές τις ομάδες ο Λιβάγια θα μπορούσε να παίξει το ποδόσφαιρο που του αρέσει. Το σημαντικότερο όμως ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Κανείς δεν γνωρίζει τι πραγματικά σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Μάρκο Λιβάγια»