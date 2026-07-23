Χάιντουκ Σπλιτ - Πάφος 2-0: Την πάτησε και τώρα τρέχει
Ξεκίνημα με το αριστερό στην Ευρώπη για την Πάφο, που ηττήθηκε 2-0 από τη Χάιντουκ στο Σπλιτ και χρειάζεται μεγάλη ανατροπή για να βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Οι Κύπριοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τα δεδομένα να αλλάζουν στο δεύτερο μέρος. Το σκορ άνοιξε στο 56ο λεπτό με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Σέγκο, ενώ στο 64' οι Κροάτες διπλασίασαν τα τέρματά τους με ωραία προβολή του Μέλνιακ.
Οι παίκτες του Ρικάρντο Σα Πόντο έψαξαν στη συνέχεια ένα γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς αλλά δεν είχαν τύχη, με το 2-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται πως στο 77', πέρασε στο ματς ως αλλαγή για τους νικητές ο Μάρκο Λιβάγια.
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