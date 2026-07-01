Την καριέρα του στην Τσέλιε θα συνεχίσει ο Λεονάρντο Κούτρης, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Ο Λεονάρντο Κούτρης βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μετά το «διαζύγιο» με την Πογγκόν, με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να μετακομίζει στη Σλοβενία για λογαριασμό της Τσέλιε.

Ο 30χρονος Έλληνας μπακ όπως είχε γραφτεί από Πολωνικά ΜΜΕ τα είχε βρει σε όλα με την ομάδα και μόνο τα τυπικά έμεναν για την απόκτηση του. Έτσι και ακριβώς έγινε με τον σύλλογο να τον ανακοινώνει με κάθε επισημότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Εμπειρία από το Champions League και το διεθνές ποδόσφαιρο έρχεται στο αριστερό άκρο της άμυνας των «Κόμηδων»! Ο Λεονάρντο Κούτρης, πρώην ποδοσφαιριστής των Εργοτέλη, ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακού, Μαγιόρκα, Φορτούνα Ντίσελντορφ και της πολωνικής Πογκόν, υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Κόμηδες» έως τις 30 Ιουνίου 2028!».

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κούτρης έχει φορέσει εφτά φορές το εθνόσημο ενώ είχε είχε σημαντική παρουσία στους Πειραιώτες όπου και μέτρησε 66 ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 1 γκολ και 12 ασίστ. Ένω όσον αφορά τον τελευταίο σταθμό στην καριέρα του, την Πογκόν εκεί μέτρησε 133 ματς με απολογισμό 4 γκολ και 12 ασίστ.