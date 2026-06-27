Στην σλοβένικη Τσέλιε θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής αριστερός μπακ Λεονάρντο Κούτρης.

Τα τυπικά όπως φαίνεται απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Λεονάρντο Κούτρη στην Τσέλιε της Σλοβενίας.

Ο 31χρονος (23/7/95) αριστερός μπακ, ο οποίος μέτρησε 7 συμμετοχές στην Εθνική ομάδα, έμεινε ελεύθερος από την πολωνική Πογκόν κι ενώ όλα έδειχναν ότι θα μετακομίσει στην Κύπρο, τελικά οδεύει προς Σλοβενία, όπως αναφέρουν οι Πολωνοί.

Ο Κούτρης, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στον Ολυμπιακό και μέτρησε 66 ματς, 1 γκολ και 12 ασίστ, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στην Πολωνία με την Πογκόν και κατέγραψε 133 ματς, 4 γκολ και 12 ασίστ. Έχει παίξει επίσης σε Εργοτέλη, ΠΑΣ Γιάννινα, Φορτούνα Ντίσελντορφ, Μαγιόρκα. Τώρα θα μετακομίσει στη Σλοβενία για την Τσέλιε, η οποία έχει και συχνή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Ο Κούτρης ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Νίκης Ρόδου και το 2011 τον εντόπισε σκάουτερ του Εργοτέλη. τις 28 Ιανουαρίου 2013 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κρητική ομάδα.

Το 2015, ο Εργοτέλης υποβιβάστηκε και τον Γενάρη του 2016 ως ελεύθερος μετακόμισε στον ΠΑΣ Γιάννινα. Στις 21 Ιουλίου 2016 πέτυχε το πρώτο του γκολ απέναντι στη νορβηγική Οντ, για τα προκριματικά του Europa League, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα των Ιωαννίνων, στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η παρουσία του στην ομάδα της Ηπείρου ήταν εξαιρετική και στις 28 Απριλίου 2017 ο Κούτρης υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού συνδυάστηκε και με το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, το οποίο έγινε στις 25 Ιουλίου του 2017 σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Champions League κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι, με τελικό σκορ 1-3.

Στις 29 Ιανουαρίου 2020, ο Κούτρης δόθηκε με δανεισμό στη Μαγιόρκα και το 2020 ακολούθησε η Φορτούνα Ντίσελντορφ. Στις 4 Δεκεμβρίου 2022, ανακοινώθηκε ότι θα άφηνε οριστικά τον Ολυμπιακό έπειτα από 5,5 χρόνια για να ενταχθεί στην Πόγκον Στσέτσιν. Το Νοέμβριο του 2018 κλήθηκε στην Εθνική από τον Άγγελο Αναστασιάδη για τις αναμετρήσεις με τη Φινλανδία και την Εσθονία και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στον εντός έδρας αγώνα με τη Φινλανδία που διεξήχθη στις 15 Νοεμβρίου του 2018 στο ΟΑΚΑ.

