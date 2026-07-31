Ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς ανακοινώθηκε από την πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Τσέλιε, η οποία είναι υποψήφια αντίπαλος της ΑΕΚ.

Ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς επαναπατρίστηκε. Ο διεθνής Σλοβένος εξτρέμ έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά με τον Λεβαδειακό υπέγραψε στην πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Τσέλιε.

Ο 32χρονος ακραίος επιθετικός αποχώρησε από την Ελλάδα έπειτα από 4 χρόνια. Σε 2,5 χρόνια μέτρησε 58 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό, έχοντας 7 γκολ και 2 ασίστ, ενώ 1,5 χρόνο ήταν κάτοικος Λιβαδειάς. Την περασμένη σεζόν σκόραρε πέντε φορές σε 24 συμμετοχές με τους Βοιωτούς.

Θυμίζουμε πως η Τσέλιε συγκαταλέγεται στους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, μαζί με την Αραράτ, ενόψει της κλήρωσης για τα Play Offs του Champions League.