Δείτε τα 4 ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής για τους «32» του Μουντιάλ και τον δρόμο προς τον τελικό.

Ο πίνακας των νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 αρχίζει να παίρνει την τελική του μορφή, καθώς η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων έξι ομίλων, το τοπίο ξεκαθαρίζει και ήδη αρκετές ομάδες έχουν πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Γνωρίζουμε, επομένως, τα 4 πρώτα ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «32».

Οι υπόλοιπες ομάδες μαθαίνουν σταδιακά τη θέση τους στο bracket, ενώ το «παζλ» των νοκ-άουτ αναμένεται να συμπληρωθεί οριστικά τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ολλανδία – Μαρόκο

Βραζιλία – Ιαπωνία

Νότια Αφρική – Καναδάς

ΗΠΑ – Βοσνία

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐁𝐑𝐀𝐙𝐈𝐋 🇧🇷 𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐎𝐍 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 🇯🇵, 𝐍𝐄𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒 🇳🇱 𝐓𝐎 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐂𝐂𝐎 🇲🇦



USA 🇺🇸 vs Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 has now also been confirmed as a Round of 32 game ⚔️



Qualified for the knock-outs:

🇲🇽 Mexico

🇿🇦 South Africa

🇨🇭… pic.twitter.com/9asOn3cBpS — 433 (@433) June 26, 2026

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς (Α73)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία (Α76)

23:30 Γερμανία – 3C/D/F (Α74)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – 2Ι (Α78)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 1Ι – 3D,F,G (Α77)

04:00 Μεξικό – 3C/E/H (Α79)

19:00 1L – 3E/I/J/K (Α80)

23:00 1G – 3A/H/I/J (Α82)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία (Α81)

22:00 1H – 2J (A84)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 2Κ – 2L (A83)

06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J (A85)

21:00 Αυστραλία – 2G (A88)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – 2H (A86)

04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)

23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)

22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)

19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)

23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)

04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός

22:00 Τελικός