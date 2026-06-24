Ο 17χρονος Κίλιαν Μέρφι της Κορκ αποτελεί στόχο τόσο της Άρσεναλ, όσο και της Ντόρτμουντ.

Γεννημένος μόλις τον Ιούλιο του 2009, αποτελεί ήδη βασικό στέλεχος της Κορκ και μετρά φέτος δύο γκολ και οκτώ ασίστ σε 20 συμμετοχές, με ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Ντόρτμουντ να τον έχουν στα υπόψιν.

Ο λόγος όμως που ο νεαρός Ιρλανδός μεσοεπιθετικός έχει όλα τα φόντα να γίνει από τώρα viral, είναι το όνομά του, καθώς λέγεται... Κίλιαν Μέρφι! Συνονόματος του διάσημου ηθοποιού που μεταξύ άλλων πρωταγωνίστησε με τεράστια επιτυχία στο Peaky Blinders, ο 17χρονος ποδοσφαιριστής είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές της πατρίδας του και φαίνεται πως το μέλλον θα τον βρει σε κάποιο από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ξένα ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι Κανονιέρηδες φαντάζουν ως το φαβορί για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του, αν και στη δική τους περίπτωση, πρέπει να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι του 2027 προκειμένου να ενηλικιωθεί. Κάτι που δεν αποτελεί πρόβλημα για την Μπορούσια, η οποία θα μπορούσε να αποκτήσει άμεσα τον νεαρό Ιρλανδό.