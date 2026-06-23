Χάαλαντ: Ένας «Βίκινγκ» που κάνει τη Νορβηγία να... ονειρεύεται

Ο Χάαλαντ σκοράρει «κατά ριπάς» με το εθνόσημο στο στήθος, η Νορβηγία είναι ήδη στα νοκ άουτ και οι «Βίκινγκς» μπορούν να κοιμούνται... ήσυχοι.

Ο υπερηχητικός Έρλινγκ Χάαλαντ έχει πάρει τη Νορβηγία από το χέρι! Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι δε σταματά να φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα και οι Σκανδιναβοί βρίσκονται ήδη στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Ο 25χρονος φορ έχει τέσσερα γκολ σε δύο ματς, όσα δηλαδή και ο Κιλιάν Μπαπέ. Η χώρα του έχει κάνει το 2/2 απέναντι σε Ιράκ (4-1) και Σενεγάλη (3-2) και θα παίξει τα... ρέστα της στη ματσάρα με τη Γαλλία, για την πρωτιά του ένατου ομίλου.

Ο υψηλόσωμος στράικερ γράφει ιστορία και βρίσκεται σε φανταστική κατάσταση. Έχει φτάσει τα 59 γκολ σε 52 αναμετρήσεις με το εθνόσημο στο στήθος και έχει ακόμη δρόμο.

Το σύνολο του Σολμπάκεν έχει χωρίς αμφιβολία υψηλές βλέψεις στη φετινή διοργάνωση και -το δίχως άλλο- την πιο ταλαντούχα φουρνιά της ιστορίας του.

Με «αιχμή του δόρατος» τον επιθετικό των Citizens, οι «Βίκινγκς» έχουν επιστρέψει στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος μετά από 28 χρόνια και το Μουντιάλ του 1998 στη Γαλλία, όπου είχαν φτάσει μέχρι τους «16».

Σήμερα, υπάρχει αισιοδοξία και πίστη για κάτι καλύτερο. Εκτός του Χάαλαντ, παίκτες όπως οι Όντεγκααρντ, Σόρλοθ, Ρίερσον και Όρσνες, μεταξύ άλλων, βρίσκονται σε μεστή ηλικία και έχουν παραστάσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο σε κορυφαία πρωταθλήματα.

Αυτή η Νορβηγία είναι δομημένη για κάτι καλό και όσο ο ηγέτης της έχει κέφια, μπορεί να τραβήξει κουπί στα... ανοιχτά της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.