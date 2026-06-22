Η Ρόμα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Μαρσείγ για να αποκτήσει τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Σε μία κίνηση που αναμένεται να εγείρει πολλές αντιδράσεις ετοιμάζεται να προχωρήσει η Ρόμα. Πιο συγκεκριμένα, οι «Λύκοι» είναι έτοιμοι να προσφέρουν στη Μαρσέιγ τα 50 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει και να κάνει δικό της τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και επίθεση κάτα της συντρόφου του με αποτέλεσμα να αποπεμφθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι έτοιμος να φύγει από τη Γαλλία και να μετακομίσει στην ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της «La Repubblica» οι Ρωμαίοι δεν θα καταλάβουν εφάπαξ τα 50+5 εκατομμύρια στον σύλλογο από τη Μασαλία, αλλά αντιθέτως θέλουν να τα πληρώσουν σε δύο με τρεις δόσεις.

Αναλυτικότερα, η Ρόμα αναμένεται να πληρώσει 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολικά, με τα υπόλοιπα να κατανέμονται στις επόμενες δύο ή τρεις μεταγραφικές περιόδους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της ομάδας, Νταν Φρίντκιν ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία, επικοινωνώντας προσωπικά με τον ιδιοκτήτη της Μαρσέιγ, Φρανκ ΜακΚούρτ.