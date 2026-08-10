Σύμφωνα με τα αφρικανικά ΜΜΕ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την τελευταία επαφή με τον Σαλάχ-Εντίν, θέλοντας να τον πείσει να μετακομίσει στον Πειραιά.

Μπορεί στην κορυφή της ερυθρόλευκης λίστας για το αριστερό άκρο να βρίσκεται ο Τικνιζιάν, ωστόσο ο Ολυμπιακός δεν έχει αφήσει την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Africafoot, άνθρωπος των Πειραιωτών αναμένεται να συναντηθεί με τον Μαροκινό διεθνή αριστερό μπακ τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και να δοθεί οριστική λύση στο ενδεχόμενο της μετακίνησής του στο Λιμάνι.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι η τελευταία επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ολυμπιακός θέλει να παρουσιάσει στον ποδοσφαιριστή τα δεδομένα της πρότασής του και να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Σαλάχ-Εντίν καλείται να αποφασίσει για το επόμενο βήμα της καριέρας του, έχοντας επιστρέψει στη Ρόμα μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Αϊντχόφεν.

Ο 23χρονος αριστερός μπακ είχε μετακομίσει στην Ολλανδία με τη μορφή δανεισμού, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η παρουσία του στην PSV ολοκληρώθηκε και πλέον βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον του.

Ο Ολυμπιακός βλέπει στο πρόσωπό του μια εξαιρετική λύση για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας και θέλει να εκμεταλλευτεί την τελευταία ευκαιρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Άλλωστε, σύμφωνα με το Africafoot, οι Πειραιώτες έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον τρόπο της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή, με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.