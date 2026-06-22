Παυλίδης: Η «A Bola» αποκάλυψε ποιο θα είναι το μέλλον του μετά την πρόταση της Μπεσίκτας
Όλα δείχνουν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Μπενφίκα, με την «A Bola» να αποκαλύπτει τα δεδομένα για το μέλλον του Έλληνα σέντερ φορ.
Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως ο διεθνής επιθετικός δεν θα αποχωρήσει από τους Αετούς, παρά το έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, που προτίθεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της.
Σε παλιότερο δημοσίευμα, η ίδια πηγή είχε αποκαλύψει ότι η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε τις επαφές της προσφέροντας αρχικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του 27χρονου Έλληνα στράικερ.
Στη συνέχεια, ανέβασε την προσφορά της στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ είναι πλέον έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων.
Το εξώφυλλο της «A Bola»
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