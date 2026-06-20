A Bola: «Πρόταση-μαμούθ 40 εκατ. ευρώ από την Μπεσίκτας για τον Παυλίδη»
Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της «A Bola», η Μπεσίκτας εξακολουθεί να δείχνει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα, έχοντας μάλιστα αυξήσει σημαντικά ττην αρχική προσφορά της.
Αν και οι Τούρκοι δεν έχουν επισημοποιήσει ακόμα την πρότασή τους, η διοίκηση των Αετών έχει αρχίσει να... καλοβλέπει την πρωτοβουλία τους.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε τις επαφές της προσφέροντας αρχικά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του 27χρονου Έλληνα στράικερ. Στη συνέχεια, ανέβασε την προσφορά της στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες από την Πορτογαλία αναφέρουν ότι είναι πλέον έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων.
Από την πλευρά της, η Μπενφίκα, η οποία είχε αγοράσει τον Παυλίδη από την Άλκμααρ αντί 18 εκατομμυρίων ευρώ, έχει θέσει ως ελάχιστη τιμή πώλησης του Έλληνα διεθνούς τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
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