Οι Γάλλοι αναφέρθηκαν στις οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την πώληση του Ζουλιάν Μπιανκόν στη Λανς και στην πρώτη πρόταση που απορρίφθηκε.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ψηλά στη λίστα της Λανς αλλά η περίπτωσή του είναι σε... αναμονή μέχρι να ανάψει το πράσινο φως ο νέος προπονητής του γαλλικού συλλόγου.

Σύμφωνα με το «footfaune», η γαλλική ομάδα έχει κάνει ήδη μία κρούση προς τον Ολυμπιακό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ όμως είχε απορριφθεί από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ζητούσαν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Λανς ανέβασε την πρόταση της σε βαθμό να πείσει τους «ερυθρόλευκους» και πλέον η μεταγραφή έχει μπει στην τελική ευθεία μέχρι να υπάρξει τελική απόφαση από το προπονητικό τιμ.