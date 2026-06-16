Μπιάνκον: Ολυμπιακός - Το ποσό που ζητάει από τη Λανς
Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ψηλά στη λίστα της Λανς αλλά η περίπτωσή του είναι σε... αναμονή μέχρι να ανάψει το πράσινο φως ο νέος προπονητής του γαλλικού συλλόγου.
Σύμφωνα με το «footfaune», η γαλλική ομάδα έχει κάνει ήδη μία κρούση προς τον Ολυμπιακό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ όμως είχε απορριφθεί από τους Πειραιώτες, οι οποίοι ζητούσαν ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Λανς ανέβασε την πρόταση της σε βαθμό να πείσει τους «ερυθρόλευκους» και πλέον η μεταγραφή έχει μπει στην τελική ευθεία μέχρι να υπάρξει τελική απόφαση από το προπονητικό τιμ.
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