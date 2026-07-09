Λουίζ - Ολυμπιακός: Στα 19,2 εκατ. ευρώ η πρόταση του Κάνσας!

Λουίζ - Ολυμπιακός: Στα 19,2 εκατ. ευρώ η πρόταση του Κάνσας!

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Λουίζ - Ολυμπιακός: Στα 19,2 εκατ. ευρώ η πρόταση του Κάνσας!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Βραζιλιάνος μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα του Κάνσας, που ξεπέρασε την πρόταση της Πόρτο για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

Τρέχουν για τα καλά οι εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίζ και το μέλλον του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το Κάνσας Σίτι δίνει 19.2 εκατ. ευρώ (19.244.940) για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ (μεσοεπιθετικό) του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τα λεφτά που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, όπερ ο παίκτης μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα του MLS.

Εκτός από τις προαναφερθείσες ομάδες τον παίκτη ήθελαν οι Γούλβς, η Μπενφίκα καθώς και άλλα σωματεία της αμερικάνικης Λίγκας. Ο Λουίζ είχε αποκτηθεί τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε. Στον Ολυμπιακό είχε 10 αγώνες με 1 ασίστ.

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα