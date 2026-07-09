Λουίζ - Ολυμπιακός: Στα 19,2 εκατ. ευρώ η πρόταση του Κάνσας!
Τρέχουν για τα καλά οι εξελίξεις για τον Αντρέ Λουίζ και το μέλλον του.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το Κάνσας Σίτι δίνει 19.2 εκατ. ευρώ (19.244.940) για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ (μεσοεπιθετικό) του Ολυμπιακού, ξεπερνώντας τα λεφτά που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, όπερ ο παίκτης μπορεί να κλείσει άμεσα στην ομάδα του MLS.
Εκτός από τις προαναφερθείσες ομάδες τον παίκτη ήθελαν οι Γούλβς, η Μπενφίκα καθώς και άλλα σωματεία της αμερικάνικης Λίγκας. Ο Λουίζ είχε αποκτηθεί τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε. Στον Ολυμπιακό είχε 10 αγώνες με 1 ασίστ.
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