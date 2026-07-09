Μεγάλη η ζήτηση για τον εξτρέμ της ομάδας του Ολυμπιακού με την Πόρτο να μπαίνει δυνατά στην διεκδίκηση της απόκτησής του! Μέσα στην υπόθεση και το Κάνσας.

Φουντώνουν για τα καλά οι πληροφορίες για τις ομάδες που θέλουν τον Αντρέ Λουίζ. Σύμφωνα με τις τελευταίες χρονικά πληροφορίες η Πόρτο έχει κάνει ένα πολύ δυνατό μπάσιμο για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό και με καλό οικονομικό background. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν στη Ρίο Άβε τον κοστολογούσαν με 20 και πλέον εκατ. ευρώ.

Για τον 24χρονο από το Ρίο Ντε Τζανέιρο υπάρχει γενικά μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Τον παίκτη θέλουν και σύλλογοι όπως η Γουλβς (που έριχνε στο τραπέζι 14 εκατ. ευρώ) αλλά και η Μπενφίκα και ενώ υφίσταται και σοβαρό ενδιαφέρον από συλλόγους του MLS. Στο κόλπο για τον παίκτη έχει μπει και το Κάνσας.

Ο Λουίζ είχε αποκτηθεί τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε. Στον Ολυμπιακό είχε 10 αγώνες με 1 ασίστ.

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