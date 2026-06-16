Γαλλία - Σενεγάλη: Με το μυαλό στο 2002

Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ ολοκληρώνεται με μεγάλα παιχνίδια και στα Crazy Stats διαβάζετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σέντρα.

Η πρεμιέρα της Γαλλίας δεν φέρνει τις καλύτερες εντυπώσεις, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη, από την οποία είχε ηττηθεί το 2002 στο πρώτο της παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1998. Εκείνη η ήττα αποτελεί και την τελευταία των «τρικολόρ» σε πρεμιέρα, όπως και την τελευταία φορά που η Σενεγάλη κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα στην τελική φάση (σε 12 παιχνίδια)…

Η παράδοση των Γάλλων κόντρα σε ομάδες από την Αφρική δεν είναι καλή σε Μουντιάλ, καθώς έχουν κερδίσει μόνο το Τόγκο το 2006 στις 4 τελευταίες τους αναμετρήσεις (πέρα από τη Σενεγάλη, ηττήθηκαν με 2-1 από τη Ν. Αφρική το 2010 και με 1-0 από την Τυνησία το 2022). Θα τη σπάσουν στην προσπάθεια να γίνουν η 3 η ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης, που φτάνουν σε 3 διαδοχικούς τελικούς (μετά από Δυτική Γερμανία και Βραζιλία); Στο 1.47 βρίσκουμε τον άσο, ενώ στο 2.60 τη διπλή ευκαιρία Χ2.

Η ομάδα του Ντεσάν, πάντως, έχει εντυπωσιάσει επιθετικά στο Μουντιάλ από το 2014 και μετά, σκοράροντας συνολικά 40 τέρματα, 11 περισσότερα από τη 2 η της λίστας (Αργεντινή). Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.85. Τέλος, έχουμε και τον Μπαπέ, που στα τελικά της διοργάνωσης πάντα σκοράρει και έχει πετύχει 12 γκολ το 2018 και το 2022. Χρειάζεται μόλις άλλα 4 γκολ, για να πιάσει τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ! Σε απόδοση 1.95 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπαπέ.

Αγγλία – Κροατία: Οι πρεμιέρες και το 2018

Το μεγαλύτερο ματς της 1 ης αγωνιστικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι εκείνο ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία. Θα είναι η 2ή αναμέτρησή τους σε τελική φάση μετά το 2018, όταν η Κροατία είχε κερδίσει στην παράταση στα ημιτελικά. Τώρα, βέβαια, είναι πολύ νωρίς και οι συνθήκες διαφορετικές. Οι Άγγλοι έχουν χάσει μόλις σε 1 από τις 8 προηγούμενες πρεμιέρες τους (1-2 από την Ιταλία το 2014), ενώ οι Κροάτες έχουν κερδίσει μόλις 1 από τις 5 προηγούμενες (2-0 τη Νιγηρία το 2018).

Επιπλέον, η Αγγλία ήταν η μοναδική ομάδα, μαζί με τη Νορβηγία, που κέρδισε όλα τα παιχνίδια της στα προκριματικά, ενώ ήταν η μόνη που δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ. Από την άλλη, η Κροατία δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για τους ομίλους, κερδίζοντας τα 4 από αυτά (τελευταία της ήττα το 1-3 από το Μεξικό το 2024). Βρίσκουμε τον άσο στο 1.73 και το διπλό στο 4.80. Τέλος, ο Κέιν έχει πετύχει 8 γκολ στις 2 τελευταίες διοργανώσεις (2018, 2022), επίδοση που είναι χειρότερη μόνο από του Μπαπέ (12 γκολ). Σε απόδοση 2.25 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν.

Η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αλγερία στη δική της πρεμιέρα, στην προσπάθεια να γίνει η 3 η ομάδα στην ιστορία, μετά τις Ιταλία (1934- 1938) και Βραζιλία (1958-1962), που κατακτά διαδοχικές φορές το τρόπαιο. Η τελευταία φορά που η Αργεντινή δεν σκόραρε σε πρεμιέρα ήταν στην ήττα από το Καμερούν με 1-0 το 1990. Ο άσος τώρα πληρώνει 1.40. Ο Μέσι ετοιμάζεται για την 27 η συμμετοχή του σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας ήδη κάνει ρεκόρ με τις 26. Ο Αργεντίνος έχει 13 γκολ & 8 ασίστ και απέχει 3 γκολ από τον Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ, ενώ με μία ακόμα ασίστ θα ξεπεράσει τον Μαραντόνα και θα μείνει μόνος στην κορυφή με 9. Στο 1.87 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μέσι, στο 3.80 να δώσει τουλάχιστον 1 ασίστ.

Η Νορβηγία εντυπωσίασε στα προκριματικά, κερδίζοντας όλα τα παιχνίδια της (μόνο η Αγγλία είχε επίσης το 100%), σκοράροντας κατά μέσο όρο 4,6 γκολ! Αυτή η επίδοση είναι η κορυφαία στην ιστορία των προκριματικών (για 4+ ματς). Θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα το Ιράκ, που έχει χάσει και τα 3 παιχνίδια του μέχρι τώρα στην τελική φάση, όλα όμως με 1 γκολ διαφορά. Στο 1.20 βρίσκουμε το διπλό, στο 3.90 η νίκη της Νορβηγίας με ακριβώς 1 γκολ διαφορά. Τέλος, ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέτυχε 16 γκολ στα προκριματικά, τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη. Το να ανοίξει τώρα το σκορ ο Χάαλαντ πληρώνει 2.45.

Τα 13 από τα 14 γκολ της Αυστρίας σε τελική φάση Μουντιάλ έχουν σημειωθεί στο δεύτερο μέρος. Σε απόδοση 1.98 να δούμε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Ιορδανία.

Η Πορτογαλία θα ξεκινήσει την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στο Κονγκό. Οι Πορτογάλοι έχουν κερδίσει μόλις 1 από τις 4 προηγούμενες πρεμιέρες τους (3-2 την Γκάνα το 2022). Στις 3 πιο πρόσφατες από αυτές, όμως, σημειώθηκαν συνολικά 15 τέρματα! Το Over 2,5 τώρα προσφέρεται σε απόδοση 1.65. Από εκεί και πέρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία, που έχει σκοράρει σε 5 Μουντιάλ, ψάχνοντας γκολ και σε 6 ο . Σε απόδοση 3.00 η επιλογή να πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση.

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Η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά, έχοντας δεχθεί γκολ σε κάθε ένα από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια της σε τελική φάση Μουντιάλ. Το G/G αυτή τη φορά πληρώνει 1.93.

Το πρόγραμμα της 1 ης αγωνιστικής κλείνει με την αναμέτρηση του Ουζμπεκιστάν με την Κολομβία. Οι Κολομβιανοί έχουν τερματίσει στην κορυφή του ομίλου τους και στις 2 προηγούμενες συμμετοχές τους σε τελική φάση (2014, 2018). Θα ξεκινήσουν με το δεξί; Στο 1.38 το διπλό. Από εκεί και πέρα, ο παίκτης που έκλεψε τις εντυπώσεις για την Κολομβία στα προκριματικά ήταν ο Λουίς Ντίας με 7 γκολ (1 λιγότερο από τον κορυφαίο σκόρερ Μέσι στη Λατινική Αμερική). Στο 2.15 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λουίς Ντίας.

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