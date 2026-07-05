Οι Μεξικανοί φίλαθλοι έκαναν ό,τι μπορούν για να χαλάσουν τον ύπνο των παικτών της Αγγλίας λίγες ώρες πριν από το μεγάλο «ραντεβού» στο Αζτέκα (6/7, 3:00 Live από Gazzetta).

Η παραμονή του αγώνα της Αγγλίας με το Μεξικό βρήκε δεκάδες οπαδούς των Ελ Τρι έξω από το ξενοδοχείο όπου μένει η αποστολή των Τριών Λιονταριών, με στόχο φυσικά να μην τους αφήσουν να κλείσουν μάτι!

Πιο συγκεκριμένα οι Μεξικανοί οπαδοί έστησαν το δικό τους... πάρτι έξω από το ξενοδοχείο της Αγγλίας, με μοναδικό στόχο να χαλάσουν τον ύπνο των παικτών του Τόμας Τούχελ λίγες ώρες πριν από τη σέντρα για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Mexican supporters did gather for a ‘serenade’ near the England team hotel overnight.



It sounds romantic.



Much more romantic than a load of people gathering outside the team hotel in the dead of night, and making a racket in an attempt to prevent Mexico’s next opponents from… pic.twitter.com/FDgDyKKOal — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 5, 2026

Ωστόσο για μάλλον κακή τους τύχη οι Αρχές ήταν προετοιμασμένες. Η αστυνομία είχε αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δημιουργώντας δύο ζώνες αποκλεισμού γύρω από το ξενοδοχείο. Η πρώτη απόπειρα των Μεξικανών δεν κράτησε για πολύ, καθώς η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε τον κόσμο από το σημείο. Ωστόσο, οι οπαδοί δεν το έβαλαν κάτω. Λίγο αργότερα επέστρεψαν σε κοντινή πεζογέφυρα, όπου άναψαν πυροτεχνήματα και έβαλαν πολύ δυνατά μουσικής, επιχειρώντας να χαλάσουν την ησυχία των Άγγλων.