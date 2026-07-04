Απίθανη δημοσίευση από τον Λίαμ Γκάλαχερ ενόψει του αγώνα της Αγγλίας με το Μεξικό για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η προσπάθεια της Αγγλίας να ξαναφέρει επιτέλους το... ποδόσφαιρο σπίτι περνάει από το Μεξικό, όπου τα Τρία Λιοντάρια θα αντιμετωπίσουν ξημερώματα Δευτέρας (6/7) την Τρι, έχοντας να αντιμετωπίσουν εκτός της παρέας του Ορμπελίν Πινέδα, και το υψόμετρο άνω των 2.000 μέτρων όπου θα γίνει η αναμέτρηση για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η κουβέντα για το υψόμετρο είναι έντονη, ωστόσο φαίνεται πως μπέρδεψε τον Λίαμ Γκάλαχερ, ωθώντας τον στη δημοσίευση του καλοκαιριού... «Όσες φορές πήγα στο Μεξικό όλοι ήταν υπέροχοι, δεν καταλαβαίνω αυτές τις βλακείες για κακή συμπεριφορά, θα είναι όλα καλά», έγραψε ο τραγουδιστής των Oasis, με το πρόβλημα να είναι απλό. Μπέρδεψε τη λέξη altitude (υψόμετρο) με τη λέξη attitude (συμπεριφορά)!

Αναμενόμενα, η γκάφα (;) του Βρετανού σταρ έγινε viral στα social media, με ακολούθους του να σπεύδουν να τον διορθώσουν και τον Γκάλαχερ να απαντά σε έναν εξ αυτών πως «καθόμουν και έξυνα το κεφάλι μου», τονίζοντας την απορία που του είχε προκληθεί από όσα λέγονταν αυτές τις μέρες.