World Cup MVP powered by Interwetten: Η μέρα που ο Κέιν ξεπέρασε τον Πελέ!

Ο Χάρι Κέιν έσπασε κατάρα εξήντα ετών με νούμερα.... Πελέ για την Αγγλία και κέρδισε δικαίως τον τίτλο του World Cup MVP powered by Interwetten για τη φάση των «32».

Για 75 λεπτά βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Κι αντιμέτωπη με έναν ντροπιαστικό αποκλεισμό. Τα τραγούδια για το περίφημο «It's coming home» θα χάνονταν γρήγορα από τα λαρύγγια των χιλιάδων φίλων της που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ για να την υποστηρίξουν. Και το όνειρο θα έσβηνε οριστικά απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μέχρι το τελευταίο κομμάτι του αγώνα άλλωστε, οι επιθέσεις της Αγγλίας έσκαγαν σαν κύματα πάνω σε βράχια.

Οι Αφρικανοί είχαν βρει το προβάδισμα από νωρίς, είχαν οπισθοχωρήσει στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι το 75΄κρατούσαν την πρόκριση στα χέρια τους. Ώσπου, ο Χάρι Κέιν να κάνει τη διαφορά! Στη βραδιά που ένας Άγγλος «πατροπαράδοτος» φορ ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ, η Αγγλία γλίτωσε από του χάρου τα δόντια στη φάση των «32» και ο αστέρας της Μπάγερν κέρδισε επάξια τον τίτλο του World Cup MVP powered by Interwetten!

Harry Kane, the English hero

Η λέξη «ήρωας» ίσως να ακούγεται λίγο βαριά. Όταν όμως χρησιμοποιείται ακόμα και από θρύλους της Αγγλίας, όπως ο Γουέιν Ρούνεϊ, τότε δικαιολογείται έστω και λίγο περισσότερο. Ο Χάρι Κέιν με δυο «σεντερφορίσια» γκολ γύρισε το ματς μέσα σε έντεκα λεπτά για τα Τρία Λιοντάρια και τα κουβάλησε στις πλάτες του για να τα οδηγήσει στον επόμενο γύρο, κερδίζοντας το χειροκρότημα πίσω στο Νησί.

«Η κεφαλιά ήταν εκπληκτική, αλλά το δεύτερο γκολ ήταν απίστευτο. Είναι ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου αγωνίζονται σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι το μεγάλο αστέρι της Αγγλίας και ένας ήρωας για εμάς» ήταν τα λόγια του παλαίμαχου φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τη δουλειά του κυνηγού...

Για το δεύτερο γκολ δε, εκείνο που ανάγκασε ολόκληρο τον πλανήτη να υποκλιθεί, ο Ρούνεϊ επέλεξε συγκεκριμένα λόγια να τον αποθεώσει. «Η μυϊκή μνήμη παίζει τεράστιο ρόλο. Ξέρεις πού βρίσκεσαι μέσα στο γήπεδο και προσέχεις κάθε μικρή λεπτομέρεια. Σίγουρα έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτή τη θέση, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες.

Γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον γύρω του και πού βρίσκονται οι αμυντικοί. Ξέρει πού υπάρχει ο χώρος για να κάνει το κοντρόλ του. Από τη στιγμή που η πρώτη του επαφή στέλνει την μπάλα σε εκείνο το σημείο, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να κάνει. Ξεκίνησε την κίνηση από έξω από το δοκάρι και έστειλε την μπάλα ξανά προς τα μέσα, εκτελώντας το σουτ με απόλυτη ακρίβεια». Σαν ένας πραγματικός ελίτ επιθετικός!

Το ξόρκι που έλυσε τα μάγια

Πέρα ωστόσο από τον δείκτη δυσκολίας του, το δεύτερο γκολ του έμπειρου φορ είχε μια ξεχωριστή σημασία για την Αγγλία. Μπορεί εξάλλου μια ανατροπή απέναντι στο Κονγκό να μην λογίζεται τόσο κομβική από πολλούς, όμως η παράδοση παρουσιάζει μια διαφορετική ιστορία. Από τον τελικό του 1966 άλλωστε και τη βραδιά που σήκωσαν το μοναδικό Μουντιάλ της ιστορίας τους, οι Άγγλοι δεν είχαν καταφέρει ποτέ να γυρίσουν ματς στο οποίο είχαν βρεθεί πρώτοι πίσω στο σκορ! Μιλάμε για μια χρονική απόσταση εξήντα ετών, μια τρομακτική «κατάρα» που τη μάστιζε για χρόνια.

Ο εντυπωσιακός Εμπασί κάτω από τα δοκάρια είχε μεταμορφωθεί σε κέρβερος του κάτω κόσμου και είχε βαλθεί να διαιωνίσει τα ξόρκια, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του με σωρεία επεμβάσεων. Μέσα σε μερικές στιγμές ωστόσο, ο Κέιν γύρισε το ματς με νούμερα ανώτερα του θρυλικού Πελέ. Με τα δυο γκολ που πέτυχε κόντρα στις Λεοπαρδάλεις, ο προσεχώς 34χρονος έφτασε τα 13 σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου κι άφησε πίσω τον μύθο της Βραζιλίας που είχε σταματήσει στα 12.

5 - Players to score 5+ goals in two FIFA World Cup tournaments:



🇵🇪 Téofilo Cubillas (1970 & 1978)

🇩🇪 Miroslav Klose (2002 & 2006)

🇩🇪 Thomas Müller (2010 & 2014)

🇦🇷 Lionel Messi (2022 & 2026)

🇫🇷 Kylian Mbappé (2022 & 2026)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane (2018 & 2026)



Esteemed. pic.twitter.com/WGDR061Yvn July 2, 2026

Πλέον το όνομά του βρίσκεται στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης και πριν από το τέλος του φετινού τουρνουά μπορεί με άνεση να βρεθεί στην πρώτη πεντάδα. Το εντυπωσιακό μομέντουμ που διανύει πάντως ο Άγγλος στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Από το EURO 2020 και ύστερα έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλον Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή σε νοκ-άουτ μεγάλων διοργανώσεων (10), δυο περισσότερα από τον Κιλιάν Μπαπέ και επτά περισσότερα από τους τρίτους της σχετικής κατάταξης, Ντάνι Όλμο, Κάσπερ Ντόλμπεργκ και Γκονσάλο Ράμος!

Είναι παράλληλα ο μόνος μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχουν σκοράρει τουλάχιστον είκοσι γκολ σε Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά κι ένας εκ των έξι ποδοσφαιριστών την ιστορία που έχουν σκοράρει τουλάχιστον πέντε γκολ σε δυο διαφορετικά Μουντιάλ. Το σημαντικότερο πάντως δεν είναι τα νούμερα, αλλά η σιγουριά που προσδίδει στους συμπατριώτες του. Και στη φάση των «32» απέδειξε ξανά τον λόγο που λογίζεται ως το πρώτο λιοντάρι της αγγλικής αγέλης...

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!