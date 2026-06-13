Η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου σύμφωνα με τις νεότερες πηγές έχει την διάθεση να επιδιώξει να διασφαλίσει τα δικαιώματα της Εθνικής μας ομάδας.

Μετά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει και συνέχεια από πλευράς της πλατφόρμας του Γιάννη Αλαφούζου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδιαφέρον να αγοράσει και τα δικαιώματα της Εθνικής ομάδας, κάτι το οποίο για να γίνει θα πρέπει να προκύψει πρόταση προς την UEFA.

Αυτό το ενδιαφέρον είναι πιθανό να μετουσιωθεί σε υλοποίηση πρότασης για την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Θυμίζουμε πώς ως προς το τηλεοπτικό συμβόλαιο για τους θεσμούς των Κυπέλλου και Super Cup, που πήγαν στον ΣΚΑΪ, η πρόταση της πλατφόρμας του Αλαφούζου ήταν 8.340.000 εκατ. ευρώ και έτσι υπήρξε η συγκεκριμένη επιλογή. Η πρόταση της COSMOTE TV ήταν στα 2.430.000 και της ΕΡΤ στο 1.200.000.