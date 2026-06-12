Η ΕΠΟ είναι στο πλευρό του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» και στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Με σταθερό προσανατολισμό στην αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και συγκεκριμένα σε παιδιά που δίνουν καθημερινά αγώνα ζωής, η ΕΠΟ στέκεται δίπλα στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» και στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Οι δύο φορείς με καθοριστικό ρόλο στην υγεία και στην παιδική φροντίδα, έλαβαν οικονομική ενίσχυση, δυνάμει σχετικής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο Παίδων έλαβε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (τρεις φορητές συσκευές αναρρόφησης και ένα τροχήλατο φαρμάκων με πρόσθετη υποδοχή αναρρόφησης), συνολικής αξίας 5.000 €. Παράλληλα, η ΕΠΟ προχώρησε σε ισόποση οικονομική ενίσχυση προς τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα», στηρίζοντας με πραγματικό και μετρήσιμο τρόπο το πολυετές και ιδιαίτερα σημαντικό έργο του.

Η πράξη συμπαράστασης προς παιδιά και τις οικογένειες που δίνουν καθημερινά τον πιο δύσκολο αγώνα υπενθυμίζει προς όλους ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως δύναμη κοινωνικής αλληλεγγύης, ελπίδας και ανθρωπιάς.