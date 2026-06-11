Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας με χορηγό.

Η ΕΠΟ ανανέωσε τη συνεργασία της Εθνικής ομάδας με την εταιρεία Callista.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει τη συνέχιση της χορηγικής συνεργασίας της με την Callista για το 2026, μια χρονιά ιδιαίτερης σημασίας καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Callista σχεδίασε μία αποκλειστική σειρά πολυτελών αξεσουάρ και ταξιδιωτικών ειδών, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Εθνικής Ομάδας. Η συλλογή χαρακτηρίζεται από λιτό και διαχρονικό σχεδιασμό, κατάλληλο τόσο για τα ταξίδια της ομάδας όσο και για τις επίσημες εμφανίσεις των μελών της.

Η σειρά περιλαμβάνει backpacks για τα διοικητικά στελέχη της ομάδας, washbags και sacs voyage για τους ποδοσφαιριστές, καθώς και travel tags που φέρουν το επετειακό σήμα «100 Χρόνια ΕΠΟ». Σε όλα τα προϊόντα συνυπάρχουν τα σήματα της Callista, της ΕΠΟ και της επετειακής ταυτότητας των 100 χρόνων της Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο της χορηγίας.

Όλα τα προϊόντα της συλλογής είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από δέρμα υψηλής ποιότητας με ανάγλυφη υφή, με έμφαση στη χειροποίητη κατασκευή, την ανθεκτικότητα και το υψηλό επίπεδο φινιρίσματος. Οι σύγχρονες γραμμές, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η λειτουργικότητα συνθέτουν μια συλλογή σχεδιασμένη για καθημερινή και επαγγελματική χρήση, καθώς και για τις απαιτήσεις των συνεχών μετακινήσεων της Εθνικής Ομάδας.

Τα προϊόντα θα συνοδεύσουν τα μέλη της Εθνικής Ομάδας στις επίσημες και φιλικές αγωνιστικές υποχρεώσεις τους εντός και εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 2026, συμπεριλαμβανομένων των διοργανώσεων της UEFA Nations League, μεταφέροντας την ελληνική δημιουργικότητα και την αξία της χειροποίητης κατασκευής σε κάθε προορισμό.

Η ποιότητα, η συνέπεια, η ομαδικότητα, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η διαρκής επιδίωξη της αριστείας αποτελούν κοινές αξίες που ενώνουν την Callista και την Εθνική Ομάδα, ενισχύοντας μια συνεργασία που συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται».