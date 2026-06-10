Σιγά-σιγά ολοκληρώνεται το παζλ της προετοιμασίας για τον Ολυμπιακό, με τη πολωνική Ράκοβ να ανακοινώνει φιλικό στις αρχές Ιουλίου στην Ολλανδία.

Ο Ολυμπιακός επέλεξε την Ολλανδία για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, εκεί όπου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα χτίσει την ομάδα που θα επανέλθει στην κορυφή της Ελλάδας.

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Η πολωνική Ράκοβ του Σβάρνα από την πλευρά της, ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει αντίστοιχα εκείνη την προετοιμασία της, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι με την πολωνική ομάδα που τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, θα διεξαχθεί στην Ολλανδία και πιο συγκεκριμένα στις 8/7 και ημέρα Τετάρτη. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη συνάντηση στο Ρέντη είναι στις 29/06 και η ομάδα θα πετάξει στις 3/7 για το προπονητικό κέντρο CWO στο Βλααρντίνγκεν της Ολλανδίας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 14/07.