Ολυμπιακός: Ο προγραμματισμός για την προετοιμασία
Άλλαξε ως γνωστόν η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο από την στιγμή που κέρδισε έναν προκριματικό γύρο και θα αρχίσει από τον 3ο του Champions League.
Οι Πειραιώτες θα αρχίσουν την προετοιμασία τους στον Ρέντη στις 29 Ιουνίκου αντί στις 22. Το δε βασικό στάδιο θα γίνει ξανά στο προπονητικό κέντρο CWO στο Βλααρντίνγκεν. Το πιθανότερο θα είναι οι Ερυθρόλευκοι να βρεθούν εκεί το διάστημα από 3 έως 13 ή 14 Ιουλίου.
Ακολούθως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα γυρίσει για λίγο στον Ρέντη και μετά θα γυρίσει στα περίχωρα του Ρότερνταμ για το διάστημα 16 - 26 Ιουλίου. Εκτιμάται δε ότι θα γίνουν έξι φιλικά (σε Ολλανδία ή και Βέλγιο). Η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champjons League θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα τα ματς θα είναι στις 4-5 και 11 Αυγούστου.
Οι ημερομηνίες του Champions League 2026/27
Φάση Ημερ. Κλ. & Ημερ. Αγ.
- 1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8 & 14-15 Ιουλίου
- 2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22 & 28-29 Ιουλίου
- 3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5 & 11 Αυγούστου
- Play Offs 3 Αυγούστου 18-19 & 25-26 Αυγούστου
- League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027
- Νοκ άουτ Play Offs 29 Ιανουαρίου 16-17 & 23-24/ Φερβρουρίου
- Φάση των '16' 26 Φεβρουαρίου 9-10 & 16-17 Μαρτίου
- Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7 & 13-14 Απριλίου
- Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου
- Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)
