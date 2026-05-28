Στο προπονητικό κέντρο CWO στο Βλααρντίνγκεν της Ολλανδίας θα κάνει προετοιμασία για άλλη μία χρονιά ο Ολυμπιακός.

Άλλαξε ως γνωστόν η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο από την στιγμή που κέρδισε έναν προκριματικό γύρο και θα αρχίσει από τον 3ο του Champions League.

Οι Πειραιώτες θα αρχίσουν την προετοιμασία τους στον Ρέντη στις 29 Ιουνίκου αντί στις 22. Το δε βασικό στάδιο θα γίνει ξανά στο προπονητικό κέντρο CWO στο Βλααρντίνγκεν. Το πιθανότερο θα είναι οι Ερυθρόλευκοι να βρεθούν εκεί το διάστημα από 3 έως 13 ή 14 Ιουλίου.

Ακολούθως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα γυρίσει για λίγο στον Ρέντη και μετά θα γυρίσει στα περίχωρα του Ρότερνταμ για το διάστημα 16 - 26 Ιουλίου. Εκτιμάται δε ότι θα γίνουν έξι φιλικά (σε Ολλανδία ή και Βέλγιο). Η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champjons League θα γίνει στις 20 Ιουλίου και τα τα ματς θα είναι στις 4-5 και 11 Αυγούστου.

Οι ημερομηνίες του Champions League 2026/27

