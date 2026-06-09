Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια έδειξε πως μπορεί να διαπρέψει και στο μπάσκετ, όντας ιδιαίτερα εύστοχος σε video που ανέβασε στο Instagram η Εθνική Γεωργίας.

Κβαρατσχέλια «on fire» και στο μπάσκετ! Ο 25χρονος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν έδειξε τις ικανότητες του με τη... σπυριάρα σε video που ανέβασε η Εθνική Γεωργίας στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Ο Κβάρα ύστερα από άλλη μια ασύλληπτη σεζόν με τη φανέλα των Παριζιάνων στην οποία κατέκτησε Πρωτάθλημα Γαλλίας, δεύτερο διαδοχικό Champions League και αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, χαλαρώνει παίζοντας... μπασκετάκι.

Η χώρα του δε βρίσκεται στο προσεχές Μουντιάλ και ο Γεωργιανός παικταράς βρήκε χρόνο να δείξει τις αρετές του στην καλαθοσφαίριση. Με «γλυκό καρπό» και ιδανική μηχανική σουτάρει και ευστοχεί ξανά και ξανά, ματώνοντας το... διχτάκι.

Δείτε το video: