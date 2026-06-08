Μια ανάσα από την επιστροφή του στην εθνική Ιταλίας παρουσιάζεται ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος ετοιμάζεται για δεύτερη θητεία στον πάγκο των Ατζούρι.

Ρομπέρτο Μαντσίνι, η επιστροφή! Μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο και την απομάκρυνση του Τζενάρο Γκατούζο από την τεχνική ηγεσία, οι Ιταλοί στρέφονται σε μια γνώριμη φιγούρα για αναλάβει ξανά τις τύχες της εθνικής.

Την επομένη της νίκης της Ιταλίας στο Παγκρήτιο επί της Ελλάδας, ο Ισπανός δημοσιογράφος, Ματέο Μορέτο, αποκαλύπτει πως οι Ατζούρι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με την πλευρά του Ρομπέρτο Μαντσίνι για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Ιταλός τεχνικός τη δεδομένη χρονική στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αλ Σαντ, όμως εμφανίζεται έτοιμος να εγκαταλείψει το Κατάρ και να επαναπατριστεί για μια δεύτερη θητεία στον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα.

Ο Μαντσίνι είχε υπηρετήσει άλλωστε την Ιταλία την πενταετία 2018-2023, με κορυφαίο επίτευγμα την κατάκτηση του EURO 2020 στον τελικό του «Wembley» απέναντι στην Αγγλία! Ο σοκαριστικός αποκλεισμός ωστόσο από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 προκάλεσε τριγμούς στη σχέση του με την Ιταλική Ομοσπονδία, με τον 61χρονο τελικά να παραιτείται από τα καθήκοντά του ένα χρόνο αργότερα.

Μετά από τρία χρόνια ωστόσο οι δυο πλευρές είναι ξανά θετικές για... γάμο και απομένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, προτού πέσουν οι δεσμευτικές υπογραφές.