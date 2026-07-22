Ο πρόεδρος της Ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας παραδέχθηκε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το... όνειρο ονόματι Πεπ Γκουαρδιόλα συνεχίζουν να κυνηγούν με «μανία» το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι της Εθνικής Ιταλίας, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Η αποτυχία της Σκουάντρα Ατζούρα να βρεθεί και στο Μουντιάλ που τελείωσε πριν λίγες ημέρες, τρίτο στη σειρά, έχει φέρει ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας και οι ιθύνοντες πλέον εργάζονται σκληρά για να βρουν τον άνθρωπό τους.

Είναι γνωστό πως οι Ιταλοί θέλουν διακαώς τον Καταλανό τεχνικό, όμως πλέον είναι και... επίσημο. Δια στόματος προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας επιβεβαιώθηκε πως οι δυο πλευρές είναι όντως σε επαφές το τελευταίο διάστημα, σε μια προσπάθεια συνεργασίας.

Όπως αποκάλυψε ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, υπάρχουν συζητήσεις με τον Πεπ, ενώ μάλιστα τόνισε πως το οικονομικό δεν αποτελεί πρόβλημα. Μάλιστα, τα μέσα της χώρας υποστηρίζουν πως ενεργό ρόλο στο... ψηστήρι για τον Γκουαρδιόλα έχει και ο Πάολο Μαλντίνι.