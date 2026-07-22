Εθνική Ιταλίας: Επιβεβαιώθηκαν οι επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα!
Το... όνειρο ονόματι Πεπ Γκουαρδιόλα συνεχίζουν να κυνηγούν με «μανία» το τελευταίο διάστημα οι άνθρωποι της Εθνικής Ιταλίας, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
Η αποτυχία της Σκουάντρα Ατζούρα να βρεθεί και στο Μουντιάλ που τελείωσε πριν λίγες ημέρες, τρίτο στη σειρά, έχει φέρει ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας και οι ιθύνοντες πλέον εργάζονται σκληρά για να βρουν τον άνθρωπό τους.
Είναι γνωστό πως οι Ιταλοί θέλουν διακαώς τον Καταλανό τεχνικό, όμως πλέον είναι και... επίσημο. Δια στόματος προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας επιβεβαιώθηκε πως οι δυο πλευρές είναι όντως σε επαφές το τελευταίο διάστημα, σε μια προσπάθεια συνεργασίας.
Όπως αποκάλυψε ο Τζιοβάνι Μαλαγκό, υπάρχουν συζητήσεις με τον Πεπ, ενώ μάλιστα τόνισε πως το οικονομικό δεν αποτελεί πρόβλημα. Μάλιστα, τα μέσα της χώρας υποστηρίζουν πως ενεργό ρόλο στο... ψηστήρι για τον Γκουαρδιόλα έχει και ο Πάολο Μαλντίνι.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Italy confirms talks with Pep Guardiola as the federation pushes to make him the next national team coach.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026
· Italian officials, led by Paolo Maldini and Leonardo, met Guardiola in Barcelona for several days to present their project. The federation sees him as its top… pic.twitter.com/pIsI2KhcVB
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.